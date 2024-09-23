«Гортранс» Екатеринбурга влез в многомиллионные долги перед энергетиками

«Гортранс» Екатеринбурга задолжал энергетикам 28,4 миллиона рублей

23 сентября 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

«Гортранс» задолжал 28,4 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Екатеринбургэнергосбыт» подал в арбитражный суд иск к муниципальному «Гортрансу» — основному перевозчику Екатеринбурга — с требованием взыскать 28,4 миллиона рублей долгов. Информация об этом появилась в картотеке дел. «Заявление от 20 сентября 2024 года. Сумма исковых требований — 28388996,79 рубля», — следует из документа. Старые долги перед энергетиками в размере около 118 млн рублей «Гортранс» закрыл в октябре 2023-го. По словам источника URA.RU, мэрия выделила перевозчику 100-миллионную субсидию, с помощью которой удалось спасти ситуацию. В аналогичное положение «Гортранс» попадал в 2021 году, из-за этого в городе вставали трамваи и троллейбусы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Екатеринбургэнергосбыт» подал в арбитражный суд иск к муниципальному «Гортрансу» — основному перевозчику Екатеринбурга — с требованием взыскать 28,4 миллиона рублей долгов. Информация об этом появилась в картотеке дел. «Заявление от 20 сентября 2024 года. Сумма исковых требований — 28388996,79 рубля», — следует из документа. Старые долги перед энергетиками в размере около 118 млн рублей «Гортранс» закрыл в октябре 2023-го. По словам источника URA.RU, мэрия выделила перевозчику 100-миллионную субсидию, с помощью которой удалось спасти ситуацию. В аналогичное положение «Гортранс» попадал в 2021 году, из-за этого в городе вставали трамваи и троллейбусы.