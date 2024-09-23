«Гортранс» Екатеринбурга влез в многомиллионные долги перед энергетиками

«Гортранс» Екатеринбурга задолжал энергетикам 28,4 миллиона рублей
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«Гортранс» задолжал 28,4 млн рублей Фото:

«Екатеринбургэнергосбыт» подал в арбитражный суд иск к муниципальному «Гортрансу» — основному перевозчику Екатеринбурга — с требованием взыскать 28,4 миллиона рублей долгов. Информация об этом появилась в картотеке дел.

«Заявление от 20 сентября 2024 года. Сумма исковых требований — 28388996,79 рубля», — следует из документа.

Старые долги перед энергетиками в размере около 118 млн рублей «Гортранс» закрыл в октябре 2023-го. По словам источника URA.RU, мэрия выделила перевозчику 100-миллионную субсидию, с помощью которой удалось спасти ситуацию. В аналогичное положение «Гортранс» попадал в 2021 году, из-за этого в городе вставали трамваи и троллейбусы.

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«Екатеринбургэнергосбыт» подал в арбитражный суд иск к муниципальному «Гортрансу» — основному перевозчику Екатеринбурга — с требованием взыскать 28,4 миллиона рублей долгов. Информация об этом появилась в картотеке дел. «Заявление от 20 сентября 2024 года. Сумма исковых требований — 28388996,79 рубля», — следует из документа. Старые долги перед энергетиками в размере около 118 млн рублей «Гортранс» закрыл в октябре 2023-го. По словам источника URA.RU, мэрия выделила перевозчику 100-миллионную субсидию, с помощью которой удалось спасти ситуацию. В аналогичное положение «Гортранс» попадал в 2021 году, из-за этого в городе вставали трамваи и троллейбусы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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