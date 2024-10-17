Бастрыкин поручил проверить полуразрушенную школу в челябинском поселке

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин ждет доклад о проверке Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил челябинским следователям проверить информацию о полуразрушенной школе в поселке Харьковском. Из-за ненадлежащего состояния здания дети вынуждены обучаться в соседней учреждении, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства со ссылкой на соцсети.

«В социальной сети сообщается, что в феврале в поселке Харьковском в одной из школ произошло обрушение бетонного перекрытия. В здании 1974 года постройки капитальный ремонт никогда не проводился. До настоящего времени планируемые ремонтные работы не выполнены, в связи с чем дети вынуждены обучаться в соседнем образовательном учреждении. Многочисленные обращения результатов не принесли», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Челябинской области Алексею Колбасину провести процессуальную проверку. Также от руководителя регионального ведомства ждут доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил челябинским следователям проверить информацию о полуразрушенной школе в поселке Харьковском. Из-за ненадлежащего состояния здания дети вынуждены обучаться в соседней учреждении, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства со ссылкой на соцсети. «В социальной сети сообщается, что в феврале в поселке Харьковском в одной из школ произошло обрушение бетонного перекрытия. В здании 1974 года постройки капитальный ремонт никогда не проводился. До настоящего времени планируемые ремонтные работы не выполнены, в связи с чем дети вынуждены обучаться в соседнем образовательном учреждении. Многочисленные обращения результатов не принесли», — сообщает пресс-служба СК РФ. Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Челябинской области Алексею Колбасину провести процессуальную проверку. Также от руководителя регионального ведомства ждут доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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