Суперлуние можно увидеть только 17 октября
В Екатеринбурге вечером 17 октября горожане запечатлели мощное суперлуние. Астрономическое явление знаменует прохождение Луны в максимальной близости к Земле. Снимками спутника делятся читатели URA.RU, а также они распространяются по соцсетям.
Масштабное суперлуние получится увидеть в этом году только 17 октября. О том, чего стоит ожидать от астрономического явления и что ни в коем случае нельзя делать в этот период — в материале URA.RU.
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