17 октября 2024

Над Екатеринбургом засняли редчайшее суперлуние. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суперлуние. Екатеринбург, луна, суперлуние
Суперлуние можно увидеть только 17 октября Фото:

В Екатеринбурге вечером 17 октября горожане запечатлели мощное суперлуние. Астрономическое явление знаменует прохождение Луны в максимальной близости к Земле. Снимками спутника делятся читатели URA.RU, а также они распространяются по соцсетям.

Масштабное суперлуние получится увидеть в этом году только 17 октября. О том, чего стоит ожидать от астрономического явления и что ни в коем случае нельзя делать в этот период — в материале URA.RU.

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В Екатеринбурге вечером 17 октября горожане запечатлели мощное суперлуние. Астрономическое явление знаменует прохождение Луны в максимальной близости к Земле. Снимками спутника делятся читатели URA.RU, а также они распространяются по соцсетям. Масштабное суперлуние получится увидеть в этом году только 17 октября. О том, чего стоит ожидать от астрономического явления и что ни в коем случае нельзя делать в этот период — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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