Не лечат, а калечат: названы самые вредные процедуры для волос

Не все салонные процедуры несут пользу волосам. Например кератиновое выпрямление, «ботокс для волос», «счастье для волос» могут причинить существенный вред, сообщила врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Анастасия Шатилова. Полный перечень процедур-вредителей — в материале URA.RU.
Какие процедуры вредят волосам
«Большинство составов для кератинового выпрямления содержат опасный формальдегид, под воздействием которого изменяется и разрушается структура волоса. После смывания состава локоны будут выглядеть еще хуже, чем до процедуры: начнут сечься по всей длине, ломаться, электризоваться», — заявила дерматолог URA.RU. Шатилова отметила, что можно встретить составы без формальдегида. Только вот в списке ингредиентов все равно могут оказаться вещества, которые при определенных условиях в результате химической реакции высвобождают данное химическое соединение.
По словам дерматолога, опасно не только кератиновое выпрямление, но и процедуры: «ботокс для волос» и «счастье для волос». «В составе препаратов для [процедуры „ботокс для волос“] <...>имеются силиконы, поликватерниумы, кватернизируемые гидролизаты белков. [Они] не лечат локоны и не ухаживают за ними, а дают только видимый косметический эффект», — отметила Шатилова.
Помимо них вред может нанести карвинг — процедура по созданию прикорневого объема. В ней используются препараты, похожие на те, что используют для химической завивки. Волосы только потеряют эластичность, начнут ломаться, запутываться и расслаиваться.
Полезные для волос процедуры
Действительно полезным методом сохранить или улучшить состояние волос — применение коллагеновых масок. «Польза коллагеновых масок заключается в увлажнении стержня волоса. Это происходит за счет того, что коллаген притягивает и удерживает молекулы воды, а также заполняет пустоты в кутикуле, запечатывая ее», — заявила Шатилова. Она уточнила, что после применения маски волосы становятся более плотными, помимо этого исчезает пушистость и появляется больше объема и блеска.
Также позитивное воздействие могут оказать масляное обертывание, «экранирование». Однако при этом нельзя исключить вероятность аллергических реакций на компоненты состава.
Еще одна полезная и полностью безопасная процедура — регулярная стрижка. По мнению дерматолога, стрижка поможет избежать появления секущихся кончиков, а также укрепить и оздоровить волос.
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