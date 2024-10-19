Эксперт рассказал, как не попасть на Wi-Fi мошенника

IT-специалист Гатауллин посоветовал отключать функцию подключения к Wi-Fi

19 октября 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Мошенники могут использовать фейковые точки Wi-Fi для кражи информации Фото: Александр Мамаев © URA.RU Технический руководитель МТС RED SOC Ильназ Гатауллин посоветовал отключить функцию автоматического подключения к известным Wi-Fi-сетям на мобильных устройствах. Это предостережение связано с рисками, которые могут возникнуть из-за действий хакеров, создающих поддельные точки доступа в общественных местах с целью кражи данных. «Распространена атака на пользователей публичного Wi-Fi, которую называют Evil twin („Злой близнец“). Злоумышленник создает в общественном месте свою Wi-Fi-точку, но называет ее так же или именем, похожим на название заведения, где находится», — заявил Гатауллин в разговоре с РИА Новости. Специалист подчеркнул, что настройки автоматического подключения к известным сетям представляют собой особую угрозу. При попытке подключения к такой фейковой сети пользователю может быть предложено ввести свои данные на «странице авторизации», что также может привести к утечке учетной информации. Чтобы обеспечить безопасность, Гатауллин рекомендует отключить автоматическое подключение к известным Wi-Fi. Если устройство требует повторной аутентификации без выбора опции «Забыть сеть», стоит проверить, нет ли в списке других сетей с аналогичным названием. Эксперт также развенчал миф о том, что защищенный паролем Wi-Fi гарантирует безопасность данных пользователей. Пароль лишь ограничивает доступ к сети, но не защищает передаваемую информацию от перехвата. . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Технический руководитель МТС RED SOC Ильназ Гатауллин посоветовал отключить функцию автоматического подключения к известным Wi-Fi-сетям на мобильных устройствах. Это предостережение связано с рисками, которые могут возникнуть из-за действий хакеров, создающих поддельные точки доступа в общественных местах с целью кражи данных. «Распространена атака на пользователей публичного Wi-Fi, которую называют Evil twin („Злой близнец“). Злоумышленник создает в общественном месте свою Wi-Fi-точку, но называет ее так же или именем, похожим на название заведения, где находится», — заявил Гатауллин в разговоре с РИА Новости. Специалист подчеркнул, что настройки автоматического подключения к известным сетям представляют собой особую угрозу. При попытке подключения к такой фейковой сети пользователю может быть предложено ввести свои данные на «странице авторизации», что также может привести к утечке учетной информации. Чтобы обеспечить безопасность, Гатауллин рекомендует отключить автоматическое подключение к известным Wi-Fi. Если устройство требует повторной аутентификации без выбора опции «Забыть сеть», стоит проверить, нет ли в списке других сетей с аналогичным названием. Эксперт также развенчал миф о том, что защищенный паролем Wi-Fi гарантирует безопасность данных пользователей. Пароль лишь ограничивает доступ к сети, но не защищает передаваемую информацию от перехвата. .