18 октября 2024

В Челябинске водитель сбил на «зебре» женщину с ребенком

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Праздничном концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Челябинск, пешеходный переход, гибдд, гаи
Сбитые в Челябинске женщина с ребенком получили травмы (архивное фото) Фото:

В Челябинске 19 октября водитель иномарки сбил пешеходов. Женщина и 6-летний мальчик получили травмы. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции города.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло около дома №28 по улице 40 лет Победы. Водитель „Рено Дастер“ совершил наезд на пешеходов. Все произошло на нерегулируемом пешеходном переходе», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате аварии 40-летняя челябинка и 6-летний ребенок получили травмы. В Госавтоинспекции призвали пешеходов быть внимательнее, переходя дорогу. В том числе убеждаться, что водитель уступает дорогу.

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В Челябинске 19 октября водитель иномарки сбил пешеходов. Женщина и 6-летний мальчик получили травмы. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции города. «Дорожно-транспортное происшествие произошло около дома №28 по улице 40 лет Победы. Водитель „Рено Дастер“ совершил наезд на пешеходов. Все произошло на нерегулируемом пешеходном переходе», — уточнили в пресс-службе ведомства. В результате аварии 40-летняя челябинка и 6-летний ребенок получили травмы. В Госавтоинспекции призвали пешеходов быть внимательнее, переходя дорогу. В том числе убеждаться, что водитель уступает дорогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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