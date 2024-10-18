В Челябинске водитель сбил на «зебре» женщину с ребенком

В Челябинске 19 октября водитель иномарки сбил пешеходов. Женщина и 6-летний мальчик получили травмы. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции города.
«Дорожно-транспортное происшествие произошло около дома №28 по улице 40 лет Победы. Водитель „Рено Дастер“ совершил наезд на пешеходов. Все произошло на нерегулируемом пешеходном переходе», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В результате аварии 40-летняя челябинка и 6-летний ребенок получили травмы. В Госавтоинспекции призвали пешеходов быть внимательнее, переходя дорогу. В том числе убеждаться, что водитель уступает дорогу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!