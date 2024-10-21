Компания челябинского миллиардера списка Forbes судится с Польшей в Стокгольме

Основанная миллиардером Игорем Рыбаковым из Магнитогорска (Челябинская область), который попал в список Forbes с состоянием в 1,4 млрд долларов, компания «Технониколь» судится с Польшей. Поводом стала принудительная продажа фабрики.
«„Технониколь“ расценивает как экспроприацию приближающуюся принудительную продажу временным администратором своей фабрики по производству изоляционных материалов в городе Выкроты. Об этом сообщил совладелец и управляющий партнер группы Сергей Колесников», — написали «Ведомости».
Иск направлен в Стокгольмский арбитраж . В мае 2023 года Польша ввела национальные санкции против группы «Технониколь» и ее основателей — Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова. В рамках санкций польские власти назначили временного администратора на фабрику, лишив владельцев и менеджеров доступа к информации о предприятии.
Летом 2023 года временный администратор объявил о намерении продать актив. В августе менеджер рассказал о финальной стадии сделки с компанией Holcim Polska, входящей в швейцарскую Holcim Group. Холдинг «Технониколь» подала иск в арбитраж, стремясь оспорить законность действий польских властей и защитить свои активы.
Размер состояния Рыбакова Forbes оценил в мае 2023 года. В списке из 110 россиян предприниматель занял 84 место.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в «Технониколь». Ответ будет опубликован по мере поступления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!