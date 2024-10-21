Компания челябинского миллиардера списка Forbes судится с Польшей в Стокгольме

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Основанная Игорем Рыбаковым компания судится с Польшей из-за фабрики
Основанная Игорем Рыбаковым компания судится с Польшей из-за фабрики Фото:

Основанная миллиардером Игорем Рыбаковым из Магнитогорска (Челябинская область), который попал в список Forbes с состоянием в 1,4 млрд долларов, компания «Технониколь» судится с Польшей. Поводом стала принудительная продажа фабрики.

«„Технониколь“ расценивает как экспроприацию приближающуюся принудительную продажу временным администратором своей фабрики по производству изоляционных материалов в городе Выкроты. Об этом сообщил совладелец и управляющий партнер группы Сергей Колесников», — написали «Ведомости».

Иск направлен в Стокгольмский арбитраж . В мае 2023 года Польша ввела национальные санкции против группы «Технониколь» и ее основателей — Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова. В рамках санкций польские власти назначили временного администратора на фабрику, лишив владельцев и менеджеров доступа к информации о предприятии.

Летом 2023 года временный администратор объявил о намерении продать актив. В августе менеджер рассказал о финальной стадии сделки с компанией Holcim Polska, входящей в швейцарскую Holcim Group. Холдинг «Технониколь» подала иск в арбитраж, стремясь оспорить законность действий польских властей и защитить свои активы.

Размер состояния Рыбакова Forbes оценил в мае 2023 года. В списке из 110 россиян предприниматель занял 84 место. 

При подготовке материала URA.RU направило запрос в «Технониколь». Ответ будет опубликован по мере поступления.

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Основанная миллиардером Игорем Рыбаковым из Магнитогорска (Челябинская область), который попал в список Forbes с состоянием в 1,4 млрд долларов, компания «Технониколь» судится с Польшей. Поводом стала принудительная продажа фабрики. «„Технониколь“ расценивает как экспроприацию приближающуюся принудительную продажу временным администратором своей фабрики по производству изоляционных материалов в городе Выкроты. Об этом сообщил совладелец и управляющий партнер группы Сергей Колесников», — написали «Ведомости». Иск направлен в Стокгольмский арбитраж . В мае 2023 года Польша ввела национальные санкции против группы «Технониколь» и ее основателей — Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова. В рамках санкций польские власти назначили временного администратора на фабрику, лишив владельцев и менеджеров доступа к информации о предприятии. Летом 2023 года временный администратор объявил о намерении продать актив. В августе менеджер рассказал о финальной стадии сделки с компанией Holcim Polska, входящей в швейцарскую Holcim Group. Холдинг «Технониколь» подала иск в арбитраж, стремясь оспорить законность действий польских властей и защитить свои активы. Размер состояния Рыбакова Forbes оценил в мае 2023 года. В списке из 110 россиян предприниматель занял 84 место.  При подготовке материала URA.RU направило запрос в «Технониколь». Ответ будет опубликован по мере поступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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