В челябинских СНТ газ подключат в 173 домах

На заседании комитета по строительной политике и ЖКХ челябинского заксобрания председатель комитета Алексей Денисенко сообщил о прогрессе догазификации домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). По его словам, уже принято 423 заявки на подведение газа и заключено почти две сотни договоров, сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО.
«На сегодняшний день в работу принято 423 заявки на подведение газа к домам в СНТ и заключено 173 договора. Уже довели газ до границ земельных участков по 21 договору и выполнено 12 подключений домовладений», — отметил Алексей Денисенко.
Денисенко также подчеркнул, что программа социальной газификации была расширена по поручению президента РФ Владимира Путина, что позволило включить в нее дома, расположенные в СНТ. Для участия в программе необходимо выполнение ряда условий, включая наличие собственности на земельные участки и жилые дома в границах газифицированных населенных пунктов. Уточняется, что сезонные дома и территории, которые предназначены для огорода, догазификации не подлежат.
В мае губернатор Челябинской области Алексей Текслер на областном совещании дал поручение разработать программу газификации садоводческих товариществ до 2026 года. Такое решение было принято, исходя из поручения президента РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!