Губернатор Текслер поручил за три года газифицировать дома в челябинских СНТ

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Алексей Текслер поручил подготовить программу газификации СНТ до 2026 года Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 мая на областном совещании дал поручение разработать программу газификации садоводческих товариществ до 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Прошу активизировать работы по газификации с учетом запросов со стороны садовых товариществ. Главам муниципалитетов совместно с газораспределительными организациями необходимо провести поадресную инвентаризацию домовладений в СНТ, чтобы сформировать программу газификации до 2026 года», — поручил Текслер.

Текслер отметил, что программа догазификации в стране по поручению президента распространена на садовые товарищества. Он напомнил, что на первом этапе, когда догазификация распространялась на дома, не входящие в СНТ, чиновникам во взаимодействии с «Газпромом» приходилось помогать собственникам по оформлению бумаг, прав собственности и так далее. Текслер дал задание провести аналогичную работу с владельцами садовых участков.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 мая на областном совещании дал поручение разработать программу газификации садоводческих товариществ до 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Прошу активизировать работы по газификации с учетом запросов со стороны садовых товариществ. Главам муниципалитетов совместно с газораспределительными организациями необходимо провести поадресную инвентаризацию домовладений в СНТ, чтобы сформировать программу газификации до 2026 года», — поручил Текслер. Текслер отметил, что программа догазификации в стране по поручению президента распространена на садовые товарищества. Он напомнил, что на первом этапе, когда догазификация распространялась на дома, не входящие в СНТ, чиновникам во взаимодействии с «Газпромом» приходилось помогать собственникам по оформлению бумаг, прав собственности и так далее. Текслер дал задание провести аналогичную работу с владельцами садовых участков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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