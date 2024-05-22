Губернатор Текслер поручил за три года газифицировать дома в челябинских СНТ

22 мая 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер поручил подготовить программу газификации СНТ до 2026 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 мая на областном совещании дал поручение разработать программу газификации садоводческих товариществ до 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Прошу активизировать работы по газификации с учетом запросов со стороны садовых товариществ. Главам муниципалитетов совместно с газораспределительными организациями необходимо провести поадресную инвентаризацию домовладений в СНТ, чтобы сформировать программу газификации до 2026 года», — поручил Текслер. Текслер отметил, что программа догазификации в стране по поручению президента распространена на садовые товарищества. Он напомнил, что на первом этапе, когда догазификация распространялась на дома, не входящие в СНТ, чиновникам во взаимодействии с «Газпромом» приходилось помогать собственникам по оформлению бумаг, прав собственности и так далее. Текслер дал задание провести аналогичную работу с владельцами садовых участков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 мая на областном совещании дал поручение разработать программу газификации садоводческих товариществ до 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Прошу активизировать работы по газификации с учетом запросов со стороны садовых товариществ. Главам муниципалитетов совместно с газораспределительными организациями необходимо провести поадресную инвентаризацию домовладений в СНТ, чтобы сформировать программу газификации до 2026 года», — поручил Текслер. Текслер отметил, что программа догазификации в стране по поручению президента распространена на садовые товарищества. Он напомнил, что на первом этапе, когда догазификация распространялась на дома, не входящие в СНТ, чиновникам во взаимодействии с «Газпромом» приходилось помогать собственникам по оформлению бумаг, прав собственности и так далее. Текслер дал задание провести аналогичную работу с владельцами садовых участков.