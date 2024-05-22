Губернатор Текслер поручил за три года газифицировать дома в челябинских СНТ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 мая на областном совещании дал поручение разработать программу газификации садоводческих товариществ до 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Прошу активизировать работы по газификации с учетом запросов со стороны садовых товариществ. Главам муниципалитетов совместно с газораспределительными организациями необходимо провести поадресную инвентаризацию домовладений в СНТ, чтобы сформировать программу газификации до 2026 года», — поручил Текслер.
Текслер отметил, что программа догазификации в стране по поручению президента распространена на садовые товарищества. Он напомнил, что на первом этапе, когда догазификация распространялась на дома, не входящие в СНТ, чиновникам во взаимодействии с «Газпромом» приходилось помогать собственникам по оформлению бумаг, прав собственности и так далее. Текслер дал задание провести аналогичную работу с владельцами садовых участков.
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