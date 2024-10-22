Крупнейший пермский вуз отстранит от работы педагогов, отказавшихся от вакцинации против кори

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) обязал педагогов пройти вакцинацию против кори. В приказе руководства вуза (имеется в распоряжении URA.RU) сказано, что преподаватели должны поставить вакцину в срок до 9 января 2025 года. Тех, кто откажется этот сделать, отстранят от работы.
Приказываю: Деканам факультетов ПНИПУ в срок до 09.01.2025 г. обеспечить вакцинацию против кори преподавателей университета непосредственно осуществляющую образовательную деятельность (за исключением лиц, осуществляющих дистанционную образовательную деятельность) в возрасте от 18 до 55 лет (включительно) не болевших, не привитых, привитых однократно, не имеющих сведений о прививках против кори», — сказано в документе. Также из приказа следует, что педагогам будет предложено поставить вакцину на территории университета.
URA.RU писало, что в Прикамье в сентябре-октябре произошли вспышки кори. Инфекция распространилась на цыганской свадьбе.
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