Цыганская свадьба спровоцировала две вспышки кори в Перми

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Заболевшие корью выявлены в Перми и Пермском округе
Заболевшие корью выявлены в Перми и Пермском округе Фото:

В Перми, а также Пермском муниципальном округе в сентябре-октябре зафиксированы две вспышки кори. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщают власти муниципалитета. Указано, что заболевшие гуляли на цыганской свадьбе, а источником распространения болезни стал человек, приехавший в Прикамье из Нижнего Тагила.

«Источник инфекции прибыл в Пермский край из г. Нижний Тагил Свердловской области, распространению инфекции способствовало тесное общение (цыганская свадьба), а также отсутствие у заболевших профилактических прививок против кори», — сообщается на сайте администрации округа. Власти уточняют, что заболевшие выявлены в период с 21 сентября по 12 октября (9 заболевших — в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района г. Перми и 4 — в Пермском муниципальном округе, д. Федотово).

На сайте управления Роспотребнадзора по Прикамью сообщается об «очаге коревой инфекции среди цыганского населения». «Все заболевшие непривиты против кори или не имеют сведений о прививках. При регистрации каждого случая Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю совместно с министерством здравоохранения Пермского края проведен полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинация», — отмечают в ведомстве.

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В Перми, а также Пермском муниципальном округе в сентябре-октябре зафиксированы две вспышки кори. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщают власти муниципалитета. Указано, что заболевшие гуляли на цыганской свадьбе, а источником распространения болезни стал человек, приехавший в Прикамье из Нижнего Тагила. «Источник инфекции прибыл в Пермский край из г. Нижний Тагил Свердловской области, распространению инфекции способствовало тесное общение (цыганская свадьба), а также отсутствие у заболевших профилактических прививок против кори», — сообщается на сайте администрации округа. Власти уточняют, что заболевшие выявлены в период с 21 сентября по 12 октября (9 заболевших — в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района г. Перми и 4 — в Пермском муниципальном округе, д. Федотово). На сайте управления Роспотребнадзора по Прикамью сообщается об «очаге коревой инфекции среди цыганского населения». «Все заболевшие непривиты против кори или не имеют сведений о прививках. При регистрации каждого случая Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю совместно с министерством здравоохранения Пермского края проведен полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинация», — отмечают в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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