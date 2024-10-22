The Economist назвал территории, которые Киев боится потерять в ближайшее время

Киев видит реальную угрозу со стороны РФФото: Официальный сайт президента Украины
В Киеве появились опасения относительно возможного наступления российских войск на город Запорожье, который сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник в интервью журналу The Economist.
«Учитывая стратегическое значение Запорожья как крупного индустриального центра, а также наличие Запорожской атомной электростанции неподалеку, мы видим реальную угрозу», — передал слова чиновника The Economist. По его мнению, город может стать следующей целью в военных планах Российской Федерации.
Запорожье является значимым промышленным узлом на юге Украины, что делает его стратегически важной точкой для обеих сторон конфликта. Присутствие крупнейшей в Европе атомной станции усиливает риски в случае возобновления активных боевых действий в этом регионе.
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В Киеве появились опасения относительно возможного наступления российских войск на город Запорожье, который сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник в интервью журналу The Economist. «Учитывая стратегическое значение Запорожья как крупного индустриального центра, а также наличие Запорожской атомной электростанции неподалеку, мы видим реальную угрозу», — передал слова чиновника The Economist. По его мнению, город может стать следующей целью в военных планах Российской Федерации. Запорожье является значимым промышленным узлом на юге Украины, что делает его стратегически важной точкой для обеих сторон конфликта. Присутствие крупнейшей в Европе атомной станции усиливает риски в случае возобновления активных боевых действий в этом регионе.