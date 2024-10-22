22 октября 2024

The Economist назвал территории, которые Киев боится потерять в ближайшее время

The Economist: в Киеве опасаются наступления России в сторону города Запорожье
© Служба новостей «URA.RU»
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Киев видит реальную угрозу со стороны РФ Фото:

В Киеве появились опасения относительно возможного наступления российских войск на город Запорожье, который сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник в интервью журналу The Economist.

«Учитывая стратегическое значение Запорожья как крупного индустриального центра, а также наличие Запорожской атомной электростанции неподалеку, мы видим реальную угрозу», — передал слова чиновника The Economist. По его мнению, город может стать следующей целью в военных планах Российской Федерации.

Запорожье является значимым промышленным узлом на юге Украины, что делает его стратегически важной точкой для обеих сторон конфликта. Присутствие крупнейшей в Европе атомной станции усиливает риски в случае возобновления активных боевых действий в этом регионе.

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В Киеве появились опасения относительно возможного наступления российских войск на город Запорожье, который сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник в интервью журналу The Economist. «Учитывая стратегическое значение Запорожья как крупного индустриального центра, а также наличие Запорожской атомной электростанции неподалеку, мы видим реальную угрозу», — передал слова чиновника The Economist. По его мнению, город может стать следующей целью в военных планах Российской Федерации. Запорожье является значимым промышленным узлом на юге Украины, что делает его стратегически важной точкой для обеих сторон конфликта. Присутствие крупнейшей в Европе атомной станции усиливает риски в случае возобновления активных боевых действий в этом регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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