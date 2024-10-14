ВС РФ освободили Левадное в Запорожье

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Колонна военной техники в районе Запорожской области. Запорожская область, военные, танк, сво
Российские военные освободили населенный пункт в Запорожье Фото:

Российские военные освободили Левадное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Левадное», — передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Левадное находится в Запорожской области.

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Российские военные освободили Левадное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. «Подразделения группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Левадное», — передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Левадное находится в Запорожской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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