ВС РФ освободили Левадное в Запорожье

Российские военные освободили населенный пункт в Запорожье
Российские военные освободили Левадное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.
«Подразделения группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Левадное», — передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Левадное находится в Запорожской области.
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