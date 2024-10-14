ВС РФ освободили Левадное в Запорожье

14 октября 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Российские военные освободили населенный пункт в Запорожье Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Российские военные освободили Левадное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. «Подразделения группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Левадное», — передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Левадное находится в Запорожской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные освободили Левадное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. «Подразделения группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Левадное», — передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Левадное находится в Запорожской области.