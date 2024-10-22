Назван регион с нарастающим превосходством ВС РФ над ВСУ

Российские военные имеют превосходство над армией Украины на купянском участке фронта. На данный момент там проходят активные боевые действия, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Ситуация на купянском направлении, по нашей информации, остается с перевесом сил и активных действий все-таки в нашу пользу», — заявил Ганчев, отметив, что ВСУ пытаются подтягивать свои резервы на участок, однако ВС РФ успешно уничтожают их пункты временной дислокации и военные объекты. Информацию передает РИА Новости.
Кроме того, глава российской администрации Харьковской области добавил, что не имеет разницы, какие российские подразделения ведут бои на купянском участке фронта. Для противника итог будет одинаковым.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что под Купянском российские военные ведут бои за пять населенных пунктов. Так, речь идет о Петропавловке, Глушковке, Колесниковке, Кучеровке и Кругляковке. Отмечается, что ВС РФ удалось закрепиться на окраинах этих населенных пунктов, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.