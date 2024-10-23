Опытные врачи бегут из главной больницы Екатеринбурга

В ГКБ №40 Екатеринбурга не хватает профильных хирургов и среднего медперсонала

23 октября 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

В ГКБ №40 не хватает несколько десятков медиков (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Городская клиническая больница №40 в Екатеринбурге (крупнейшая в городе) столкнулась с серьезной проблемой нехватки кадров. Дело в том, что медики, долгие годы трудившиеся в данном учреждении, все чаще предпочитают переходить в частные медицинские центры. В настоящий момент в медорганизации открыто около 70 активных вакансий, и наиболее остро ощущается потребность в узкопрофильных специалистах. О проблеме в больнице рассказал источник URA.RU, близкий к свердловскому минздраву. «Больница столкнулась с серьезной нехваткой кадров, что вызывает большую озабоченность у местных властей. Эта проблема влияет на доступность специализированной медицинской помощи, что может негативно сказаться на здоровье населения. Особенно остро ощущается нехватка таких специалистов, как врач-трансфузиолог и врач-колопроктолог, которые играют ключевую роль в лечении сложных заболеваний. В общей сложности учреждению требуется как минимум 50 врачей и специалистов среднего медперсонала, а также порядка 20 сотрудников для других должностей. Эта нехватка приводит к увеличению нагрузки на существующий медицинский состав, что, в свою очередь, снижает качество предоставляемых услуг и ухудшает условия работы медиков. В последнее время наблюдается тенденция, при которой многие специалисты, имеющие многолетний опыт работы в ГКБ №40, переходят на работу в частные клиники. Основными причинами такого решения являются более высокий уровень заработной платы и лучшие условия труда в частном секторе», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Городской клинической больницы №40. Ответ ожидается. На пресс-конференции в январе 2023 года замгубернатора Павел Креков отметил, что особенно острый дефицит ощущается в северных районах области. В условиях нехватки врачей ведется практика выездной медицинской помощи: специалисты из районных больниц активнее посещают малые населенные пункты, чтобы обеспечить доступ к медицинским услугам для жителей. Также Креков подчеркнул положительные изменения в доступности кардиологической помощи: в целом ситуация заметно улучшилась, хотя в Екатеринбурге число необходимых кардиологов все еще недостаточно. Несмотря на эти шаги, общий дефицит кадров в системе здравоохранения Свердловской области остается актуальной и сложной задачей для местной власти. Только в 2023 году было зарегистрировано 10,3 тысячи новых предложений, что на 42% превышает уровень предыдущего года. Однако, несмотря на рост числа вакансий, конкуренция за должности остается крайне низкой: на каждую открытую позицию приходится всего 1,2 резюме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Городская клиническая больница №40 в Екатеринбурге (крупнейшая в городе) столкнулась с серьезной проблемой нехватки кадров. Дело в том, что медики, долгие годы трудившиеся в данном учреждении, все чаще предпочитают переходить в частные медицинские центры. В настоящий момент в медорганизации открыто около 70 активных вакансий, и наиболее остро ощущается потребность в узкопрофильных специалистах. О проблеме в больнице рассказал источник URA.RU, близкий к свердловскому минздраву. «Больница столкнулась с серьезной нехваткой кадров, что вызывает большую озабоченность у местных властей. Эта проблема влияет на доступность специализированной медицинской помощи, что может негативно сказаться на здоровье населения. Особенно остро ощущается нехватка таких специалистов, как врач-трансфузиолог и врач-колопроктолог, которые играют ключевую роль в лечении сложных заболеваний. В общей сложности учреждению требуется как минимум 50 врачей и специалистов среднего медперсонала, а также порядка 20 сотрудников для других должностей. Эта нехватка приводит к увеличению нагрузки на существующий медицинский состав, что, в свою очередь, снижает качество предоставляемых услуг и ухудшает условия работы медиков. В последнее время наблюдается тенденция, при которой многие специалисты, имеющие многолетний опыт работы в ГКБ №40, переходят на работу в частные клиники. Основными причинами такого решения являются более высокий уровень заработной платы и лучшие условия труда в частном секторе», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Городской клинической больницы №40. Ответ ожидается. На пресс-конференции в январе 2023 года замгубернатора Павел Креков отметил, что особенно острый дефицит ощущается в северных районах области. В условиях нехватки врачей ведется практика выездной медицинской помощи: специалисты из районных больниц активнее посещают малые населенные пункты, чтобы обеспечить доступ к медицинским услугам для жителей. Также Креков подчеркнул положительные изменения в доступности кардиологической помощи: в целом ситуация заметно улучшилась, хотя в Екатеринбурге число необходимых кардиологов все еще недостаточно. Несмотря на эти шаги, общий дефицит кадров в системе здравоохранения Свердловской области остается актуальной и сложной задачей для местной власти. Только в 2023 году было зарегистрировано 10,3 тысячи новых предложений, что на 42% превышает уровень предыдущего года. Однако, несмотря на рост числа вакансий, конкуренция за должности остается крайне низкой: на каждую открытую позицию приходится всего 1,2 резюме.