Давид Алтушкин открывает заправку Oillab by RCC в Екатеринбурге

Заправка уже готова, откроют ее примерно через три недели Фото: Размик Закарян © URA.RU

Давид Алтушкин — младший из сыновей основателя «Русской медной компании», мецената Игоря Алтушкина — запускает собственный бизнес. На улице Архангела Михаила, вокруг которой семья создает новые точки притяжения, в ближайшее время откроется заправка Oillab by RCC, каких в городе еще не было.

На то, что принадлежит она именно Давиду, указывает паспорт объекта. Застройщик — ООО «Оил-Лаб». Молодой предприниматель является единственным владельцем компании. Ее зарегистрировали в мае 2023-го. Выручки у нее пока нет. «[Заправка] начнет работать в ноябре. Отличаться она будет не только внешним видом, но и качеством топлива», — рассказал на месте корреспонденту URA.RU один из рабочих.

Давиду Алтушкину 18 лет. Известно, что в детстве он увлекался греко-римской борьбой, занимался хоккеем в академии «Спартаковец». Судя по соцсетям, Давид, как и его старший брат Тимофей, любит дорогие автомобили, увлекается стрельбой и бывает на концертах популярных российских рэперов.

Давид Алтушкин планирует реализовать себя в бизнесе Фото: altushkin_d в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Тимофей, кстати, на этой же улице летом 2022-го открыл премиальный детейлинг-центр Autolab by RCС с рестораном Neoni на втором этаже, чуть позже занялся облагораживанием территории вокруг. С этого и началось освоение семьей Алтушкиных полузаброшенного пространства, до которого ни бизнесу, ни власти ранее не было дела. Отношение ответственных за город руководителей демонстрирует хотя бы покосившийся забор вокруг Широкореченского кладбища, заменить который не могли несколько лет. Устав ждать, Алтушкин сделал это своими усилиями.

Кроме того, прямо сейчас в квартале возводится современный комплекс с подземным тиром, фитнес-клубом со спа, первым на Урале крытым экстрим-парком, академией тенниса, реабилитационным центром для спортсменов и представительством сети сеть магазинов спортивной одежды. В планах также построить гостиницу, парк и многое другое.