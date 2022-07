Тимофей Алтушкин построил в Екатеринбурге элитную автомойку. Таких нет во всей России

Аналогов подобным комплексам нет на Урале, а то и во всей стране Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU В Екатеринбурге на 8-м километре Московского тракта откроется премиальный детейлинг-центр Autolab by RCС, аналогов которому на Урале нет. Особенность места не только в людях (постарались взять лучших специалистов), современнейшем оборудовании и помещениях, но и в самом формате: Autolab by RCС задумывается как полноценная точка притяжения горожан (причем самых разных). Автор проекта, бизнесмен Тимофей Алтушкин, дал журналистам преимущество, пустив к себе за несколько дней до официального старта. Он намечен на 22 июля. Приглашены порядка ста человек. Их ждет представление в стиле «Форсажа» (Тимофей увлечен тематикой), а также вечеринка с коктейлями и разнообразными закусками. Но все готово уже сейчас. На первом этаже располагаются зоны ручной мойки и конвейерной. Первая состоит из шести боксов — для обычной мойки, детализированной и для обклейки машин. Когда репортеры и фотографы появились там, парни вовсю работали. Дав им пятиминутную паузу, Алтушкин рассказал, что техника у него — только из Германии, а вся химия — из США (на вопрос о санкциях, бизнесмен отметил, что закупились впрок). Конвейером Алтушкин по-настоящему гордится: «Это самый длинный из существующих конвейеров — 60 метров (машина проходит его за семь-восемь минут — прим. URA.RU). Как нам говорил поставщик, для России это эксклюзивный проект». На мойке работают 28 детейлеров — лучшие специалисты города Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU Стоящие на въезде в комплекс люксовые иномарки (сам Алтушкин водит Gelendwagen) могут формировать впечатление о заоблачных ценах. Так ли это на самом деле, можно понять, взглянув на прайс на ресепшене. Ручная мойка стоит 1500 рублей, конвейерная — от 450 до 740 рублей. «Ценник у нас абсолютно адекватный», — сразу обозначил Алтушкин. Целевую аудиторию он описывает так: во-первых, это жители территорий, которые активно застраиваются (Широкая речка, ТЦ «Мега»), во-вторых, жильцы элитных поселков («Палникс», «Карасьеозерский», «Озерцово»). И для тех, и для других Autolab by RCС — едва ли не единственный детейлинг-центр в округе. Третья категория горожан, для которых стараются Алтушкин и команда, — екатеринбургское сообщество автолюбителей. Он и сам является одним из ярких его представителей. На втором этаже располагаются кабинеты и ресторан Neoni с азиатской кухней. Летом будет работать веранда с видом на озерцо и VIP-лаунджем. В ближайшее время рядом с детейлинг-центром проведут благоустройство (пример ответственного бизнеса), а в течение пяти лет сделают картинг. Возможно, поучаствует Black Star. Сумму уже вложенных инвестиций Алтушкин оценивает примерно 250 миллионов рублей. Расчета на прибыль нет: для него это прежде всего хобби — как и развитие бренда спортивной одежды RCC Sport. Идея созрела спонтанно, говорит Алтушкин. Изначально планировалось, что где-то в центре города просто появится салон для обслуживания автомобилей «Русской медной компании», чтобы средства оставались на предприятии. «Отцу [Игорю Алтушкину, главе РМК] эта идея понравилась. Он сказал: если делать, то давайте большой проект. Мы и ресторан изначально не планировали. Когда сделали второй этаж, поняли, что место хорошее. Да и я очень давно думал на эту тему», — поделился бизнесмен Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU Конвейнерная мойка предполагает также бесконтактную чистку — для клиентов, опасающихся щеток Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU Зона ручной мойки разделена на шесть боксов Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU В детейлинг-центре говорят, что собираются обслуживать не только владельцев люксовых авто. На открытость указывает и ценник Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU При мойке используют самую современную технику и импортную химию Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU На втором этаже сделали летнюю веранду — для летних вечеринок с диджеями. Первая такая пройдет 22 июля. Вход на нее — только по пригласительным Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU Каждый посетитель сможет подняться в ресторан азиатской кухни Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU Чтобы услуга была качественной, Тимофей Алтушкин позвал в команду Максима Барбаренко, работавшего раньше в Izakaya Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU Первым гостям особенно понравились коктейли Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU Часто Тимофею Алтушкину приходится отвечать на вопрос, почему выбрана локация на окраине. Другие места заняты, объясняет он. Может, это и к лучшему: убитую территорию он превращает в точку притяжения горожан Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU

