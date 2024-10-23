23 октября 2024

В Челябинской области задержали вьетнамцев-нелегалов, они выдворены из страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
Нелегалов отправили на родину Фото:

В Челябинской области задержали пятерых вьетнамцев-нелегалов (они нарушили миграционное законодательство РФ). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону по решению суда они были выдворены на родину.

«Пять граждан Вьетнама, нарушивших миграционное законодательство РФ, были доставлены сотрудниками отделения специального назначения ГУФССП России по Челябинской области к контрольно-пропускному пункту аэропорта „Шереметьево“ для дальнейшей отправки на родину», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону. Выдворению предшествовала большая работа.

Нелегалов поймали сотрудники полиции. Затем суд рассмотрел составленные в их отношении административные протоколы и принял решение о наложении штрафа с последующим выдворением. Все это время они находились в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства ГУ МВД России по Челябинской области.

«В настоящее время в Центре находится 93 человека, подлежащих принудительному выдворению. В истекшем периоде 2024 года из нашего государства были выдворены 1 466 иностранных граждан, нарушивших миграционные законы РФ», — отметили в пресс-службе ГУФССП по региону.

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В Челябинской области задержали пятерых вьетнамцев-нелегалов (они нарушили миграционное законодательство РФ). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону по решению суда они были выдворены на родину. «Пять граждан Вьетнама, нарушивших миграционное законодательство РФ, были доставлены сотрудниками отделения специального назначения ГУФССП России по Челябинской области к контрольно-пропускному пункту аэропорта „Шереметьево“ для дальнейшей отправки на родину», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону. Выдворению предшествовала большая работа. Нелегалов поймали сотрудники полиции. Затем суд рассмотрел составленные в их отношении административные протоколы и принял решение о наложении штрафа с последующим выдворением. Все это время они находились в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства ГУ МВД России по Челябинской области. «В настоящее время в Центре находится 93 человека, подлежащих принудительному выдворению. В истекшем периоде 2024 года из нашего государства были выдворены 1 466 иностранных граждан, нарушивших миграционные законы РФ», — отметили в пресс-службе ГУФССП по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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