В Челябинской области задержали вьетнамцев-нелегалов, они выдворены из страны

24 октября 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Нелегалов отправили на родину Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области задержали пятерых вьетнамцев-нелегалов (они нарушили миграционное законодательство РФ). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону по решению суда они были выдворены на родину. «Пять граждан Вьетнама, нарушивших миграционное законодательство РФ, были доставлены сотрудниками отделения специального назначения ГУФССП России по Челябинской области к контрольно-пропускному пункту аэропорта „Шереметьево“ для дальнейшей отправки на родину», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону. Выдворению предшествовала большая работа. Нелегалов поймали сотрудники полиции. Затем суд рассмотрел составленные в их отношении административные протоколы и принял решение о наложении штрафа с последующим выдворением. Все это время они находились в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства ГУ МВД России по Челябинской области. «В настоящее время в Центре находится 93 человека, подлежащих принудительному выдворению. В истекшем периоде 2024 года из нашего государства были выдворены 1 466 иностранных граждан, нарушивших миграционные законы РФ», — отметили в пресс-службе ГУФССП по региону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области задержали пятерых вьетнамцев-нелегалов (они нарушили миграционное законодательство РФ). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону по решению суда они были выдворены на родину. «Пять граждан Вьетнама, нарушивших миграционное законодательство РФ, были доставлены сотрудниками отделения специального назначения ГУФССП России по Челябинской области к контрольно-пропускному пункту аэропорта „Шереметьево“ для дальнейшей отправки на родину», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону. Выдворению предшествовала большая работа. Нелегалов поймали сотрудники полиции. Затем суд рассмотрел составленные в их отношении административные протоколы и принял решение о наложении штрафа с последующим выдворением. Все это время они находились в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства ГУ МВД России по Челябинской области. «В настоящее время в Центре находится 93 человека, подлежащих принудительному выдворению. В истекшем периоде 2024 года из нашего государства были выдворены 1 466 иностранных граждан, нарушивших миграционные законы РФ», — отметили в пресс-службе ГУФССП по региону.