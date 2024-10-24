Екатеринбуржец покончил с собой, пока жена отдыхала в Турции

Пока женщина была в отпуске, ее муж решился на суицид (архивное фото)
В Екатеринбурге мужчина покончил жизнь самоубийством, пока его жена была в отпуске в Турции. Подробности трагического инцидента URA.RU раскрыл источник.
«Тело 35-летнего мужчины нашли в подъезде дома на улице Бахчиванджи. Предположительно, он совершил самоубийство. Человек семейный, жил вместе с тещей, дочерью и женой. Супруга на момент ЧП была в отпуске в Турции», — сообщил собеседник агентства.
Причины поступка мужчины пока не установлены, предсмертной записки он не оставил. В пресс-службе свердловского СКР отказались прокомментировать происшествие.
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