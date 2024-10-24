Екатеринбуржец покончил с собой, пока жена отдыхала в Турции

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Отдых. Клипарт. Курган, загар, турция, отдых, отпуск
Пока женщина была в отпуске, ее муж решился на суицид (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге мужчина покончил жизнь самоубийством, пока его жена была в отпуске в Турции. Подробности трагического инцидента URA.RU раскрыл источник.

«Тело 35-летнего мужчины нашли в подъезде дома на улице Бахчиванджи. Предположительно, он совершил самоубийство. Человек семейный, жил вместе с тещей, дочерью и женой. Супруга на момент ЧП была в отпуске в Турции», — сообщил собеседник агентства.

Причины поступка мужчины пока не установлены, предсмертной записки он не оставил. В пресс-службе свердловского СКР отказались прокомментировать происшествие.

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В Екатеринбурге мужчина покончил жизнь самоубийством, пока его жена была в отпуске в Турции. Подробности трагического инцидента URA.RU раскрыл источник. «Тело 35-летнего мужчины нашли в подъезде дома на улице Бахчиванджи. Предположительно, он совершил самоубийство. Человек семейный, жил вместе с тещей, дочерью и женой. Супруга на момент ЧП была в отпуске в Турции», — сообщил собеседник агентства. Причины поступка мужчины пока не установлены, предсмертной записки он не оставил. В пресс-службе свердловского СКР отказались прокомментировать происшествие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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