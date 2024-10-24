В Екатеринбурге сквер обнесут глухим забором для защиты от террористов

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Забор устанавливают для антитеррористической защищенности школы (архивное фото)
Забор устанавливают для антитеррористической защищенности школы (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в сквере Выпускников на улице Малышева около школы № 36 установили опоры для забора, а вскоре вся территория будет огорожена. Такое решение было принято для защиты от террористов, сообщили в администрации города.

«Забор возводится в рамках постановления об антитеррористической защищенности объектов образования», — сообщили в мэрии Е1.ru. Периметр, относящийся к школе, закрывают по предписанию прокуратуры.

Урбанист Дмитрий Москвин в своем telegram-канале «Коренной екатеринбуржец» заявил, что забор будет мешать привычному пути пешеходов, которым придется проходить мимо листов металла, а не зеленых насаждений. «Начинаю готовить письмо о правомочности изъятия у горожан этой зелёной зоны», — заявил он. Москвин также подчеркнул, что забор можно установить вплотную к зданию школы.

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В Екатеринбурге в сквере Выпускников на улице Малышева около школы № 36 установили опоры для забора, а вскоре вся территория будет огорожена. Такое решение было принято для защиты от террористов, сообщили в администрации города. «Забор возводится в рамках постановления об антитеррористической защищенности объектов образования», — сообщили в мэрии Е1.ru. Периметр, относящийся к школе, закрывают по предписанию прокуратуры. Урбанист Дмитрий Москвин в своем telegram-канале «Коренной екатеринбуржец» заявил, что забор будет мешать привычному пути пешеходов, которым придется проходить мимо листов металла, а не зеленых насаждений. «Начинаю готовить письмо о правомочности изъятия у горожан этой зелёной зоны», — заявил он. Москвин также подчеркнул, что забор можно установить вплотную к зданию школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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