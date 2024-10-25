В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда восстановят подачу воды после потопа во Втузгородке

«Водоканал» восстановит подачу воды после потопа во Втузгородке до 26 октября
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Процесс установки задвижек большого диаметра на очистных сооружениях водопровода «Арбинка». Курган, водоканал, водный союз, арбинка
Коммунальщикик ведут аварийно-восстановительные работы Фото:

Сотрудники МУП «Водоканал» восстановят водоснабжение в Кировском районе Екатеринбурга, нарушенное после потопа во Втузгородке, до 26 октября. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«На данный момент активно ведутся аварийно-восстановительные работы, бригады работают в местах подтоплений. Холодная вода в Кировском районе с пониженным давлением будет подаваться до 26 октября», — пояснили в мэрии.

Коммунальная авария случилась вечером 24 октября. Под воду ушли сразу несколько улиц возле Уральского федерального университета. Потоп начался из-за прорыва на трубопроводе на ул. Академическая, 5.

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Сотрудники МУП «Водоканал» восстановят водоснабжение в Кировском районе Екатеринбурга, нарушенное после потопа во Втузгородке, до 26 октября. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «На данный момент активно ведутся аварийно-восстановительные работы, бригады работают в местах подтоплений. Холодная вода в Кировском районе с пониженным давлением будет подаваться до 26 октября», — пояснили в мэрии. Коммунальная авария случилась вечером 24 октября. Под воду ушли сразу несколько улиц возле Уральского федерального университета. Потоп начался из-за прорыва на трубопроводе на ул. Академическая, 5.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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