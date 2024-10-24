В Екатеринбурге ушли под воду несколько улиц возле главного корпуса УрФУ. Видео

24 октября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Больше всего затопило дороги возле УрФУ (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге вечером 24 октября в районе Втузгородка произошла коммунальная авария, из-за которой почти сразу под воду ушли несколько улиц. Больше всего затопило дороги возле главного корпуса Уральского федерального университета (ул. Мира, 19). Об этом URA.RU рассказал читатель. «Возле перекрестка улиц Академическая — Мира прорвало трубу. Поток воды настолько сильный, что дошел до соседних Гагарина, Первомайской и проспекта Ленина. На более затопленных участках машины еле едут, а пешеходы не могут перейти с одной на другую сторону», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского «Водоканала». На момент публикации новости ответ получить не удалось. Обновлено в 19:33 (17:33 по МСК). Предположительно, потоп начался на ул. Академическая, 5 (сети «Водоканала»). «Специалисты уже выехали на место коммунальной аварии», — пояснили в пресс-службе мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 24 октября в районе Втузгородка произошла коммунальная авария, из-за которой почти сразу под воду ушли несколько улиц. Больше всего затопило дороги возле главного корпуса Уральского федерального университета (ул. Мира, 19). Об этом URA.RU рассказал читатель. «Возле перекрестка улиц Академическая — Мира прорвало трубу. Поток воды настолько сильный, что дошел до соседних Гагарина, Первомайской и проспекта Ленина. На более затопленных участках машины еле едут, а пешеходы не могут перейти с одной на другую сторону», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского «Водоканала». На момент публикации новости ответ получить не удалось. Обновлено в 19:33 (17:33 по МСК). Предположительно, потоп начался на ул. Академическая, 5 (сети «Водоканала»). «Специалисты уже выехали на место коммунальной аварии», — пояснили в пресс-службе мэрии.