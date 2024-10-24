В Екатеринбурге ушли под воду несколько улиц возле главного корпуса УрФУ. Видео

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Дождь, потоп на улице. Челябинск, лужа, вода, потоп на улице труда
Больше всего затопило дороги возле УрФУ (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 24 октября в районе Втузгородка произошла коммунальная авария, из-за которой почти сразу под воду ушли несколько улиц. Больше всего затопило дороги возле главного корпуса Уральского федерального университета (ул. Мира, 19). Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Возле перекрестка улиц Академическая — Мира прорвало трубу. Поток воды настолько сильный, что дошел до соседних Гагарина, Первомайской и проспекта Ленина. На более затопленных участках машины еле едут, а пешеходы не могут перейти с одной на другую сторону», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского «Водоканала». На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Обновлено в 19:33 (17:33 по МСК).

Предположительно, потоп начался на ул. Академическая, 5 (сети «Водоканала»). «Специалисты уже выехали на место коммунальной аварии», — пояснили в пресс-службе мэрии.

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В Екатеринбурге вечером 24 октября в районе Втузгородка произошла коммунальная авария, из-за которой почти сразу под воду ушли несколько улиц. Больше всего затопило дороги возле главного корпуса Уральского федерального университета (ул. Мира, 19). Об этом URA.RU рассказал читатель. «Возле перекрестка улиц Академическая — Мира прорвало трубу. Поток воды настолько сильный, что дошел до соседних Гагарина, Первомайской и проспекта Ленина. На более затопленных участках машины еле едут, а пешеходы не могут перейти с одной на другую сторону», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского «Водоканала». На момент публикации новости ответ получить не удалось. Обновлено в 19:33 (17:33 по МСК). Предположительно, потоп начался на ул. Академическая, 5 (сети «Водоканала»). «Специалисты уже выехали на место коммунальной аварии», — пояснили в пресс-службе мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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