Предновогоднее оформление городов России. Фоторепортаж

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Новогодняя композиция и ель на Площади советов у здания Правительства Ростовской области в Ростове-на-Дону
Новогодняя композиция и ель на Площади советов у здания Правительства Ростовской области в Ростове-на-Дону Фото:

Во всех городах России идет подготовка к празднованию Нового года. Предновогоднее оформление появляется и в новоприсоединенных регионах РФ. Новогодние композиции разнообразны и демонстрируют ответственность, с которой россияне подходят к празднику с 31 на 1 декабря. О том, как украсили Москву, Ростов-на-Дону, Донецк и Мелитополь в Запорожской области — в фоторепортаже URA.RU.

Экспозиции установлены в парках Мелитополя и Донецка. Украшены улицы в Санкт-Петербурге. Запущены аттракционы на ГУМ-ярмарке на Красной площади. Преобразились улицы Кирова, города, который объявлен новогодней столицей России 2025. Во многих городах страны уже стоят новогодние ели. 

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Во всех городах России идет подготовка к празднованию Нового года. Предновогоднее оформление появляется и в новоприсоединенных регионах РФ. Новогодние композиции разнообразны и демонстрируют ответственность, с которой россияне подходят к празднику с 31 на 1 декабря. О том, как украсили Москву, Ростов-на-Дону, Донецк и Мелитополь в Запорожской области — в фоторепортаже URA.RU. Экспозиции установлены в парках Мелитополя и Донецка. Украшены улицы в Санкт-Петербурге. Запущены аттракционы на ГУМ-ярмарке на Красной площади. Преобразились улицы Кирова, города, который объявлен новогодней столицей России 2025. Во многих городах страны уже стоят новогодние ели. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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