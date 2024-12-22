Во всех городах России идет подготовка к празднованию Нового года. Предновогоднее оформление появляется и в новоприсоединенных регионах РФ. Новогодние композиции разнообразны и демонстрируют ответственность, с которой россияне подходят к празднику с 31 на 1 декабря. О том, как украсили Москву, Ростов-на-Дону, Донецк и Мелитополь в Запорожской области — в фоторепортаже URA.RU.
Экспозиции установлены в парках Мелитополя и Донецка. Украшены улицы в Санкт-Петербурге. Запущены аттракционы на ГУМ-ярмарке на Красной площади. Преобразились улицы Кирова, города, который объявлен новогодней столицей России 2025. Во многих городах страны уже стоят новогодние ели.
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