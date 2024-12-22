22 декабря 2024

На военной базе в Южной Корее прогремел мощный взрыв

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В Южной Корее на военной базе произошел взрыв (архивное фото)
В Южной Корее на военной базе произошел взрыв (архивное фото) Фото:

На военной базе в южнокорейском городе Кимхэ произошел взрыв. Об этом сообщает Ренхап.

«На военной базе [23 декабря] в [Кимхэ] произошел взрыв», — передает агентство. Власти контролируют поиск пострадавших. О других подробностях пока не сообщается. 

На днях Ренхап также сообщало о пожаре в парламенте Южной Кореи. Тогда вследствие ЧП пострадало около 500 человек, передает RT.

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На военной базе в южнокорейском городе Кимхэ произошел взрыв. Об этом сообщает Ренхап. «На военной базе [23 декабря] в [Кимхэ] произошел взрыв», — передает агентство. Власти контролируют поиск пострадавших. О других подробностях пока не сообщается.  На днях Ренхап также сообщало о пожаре в парламенте Южной Кореи. Тогда вследствие ЧП пострадало около 500 человек, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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