На военной базе в Южной Корее прогремел мощный взрыв

В Южной Корее на военной базе произошел взрыв (архивное фото)
На военной базе в южнокорейском городе Кимхэ произошел взрыв. Об этом сообщает Ренхап.
«На военной базе [23 декабря] в [Кимхэ] произошел взрыв», — передает агентство. Власти контролируют поиск пострадавших. О других подробностях пока не сообщается.
На днях Ренхап также сообщало о пожаре в парламенте Южной Кореи. Тогда вследствие ЧП пострадало около 500 человек, передает RT.
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