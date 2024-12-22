ТАСС: авиарейсы в Пулково задерживали из-за ложного минирования

Несколько отправлений авиарейсов из аэропорта питерского Пулково было задержано из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Была информация о заминировании. Борты были досмотрены следственно-оперативной группой с участием кинолога. Опасных предметов не было найдено — сообщение оказалось ложным», — пишет ТАСС. Аэропорт восстановил работу в обычном режиме.
Отправления авиарейсов в Санкт-Петербурге были задержаны вечером 22 декабря. По информации табло аэропорта, с 23:30 до 00:00 мск были задержаны восемь рейсов. Один рейс в Москву был отменен.
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