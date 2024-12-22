22 декабря 2024

ТАСС: авиарейсы в Пулково задерживали из-за ложного минирования

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Восемь авиарейсов были задержаны из-за сообщения о минировании
Восемь авиарейсов были задержаны из-за сообщения о минировании Фото:

Несколько отправлений авиарейсов из аэропорта питерского Пулково было задержано из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Была информация о заминировании. Борты были досмотрены следственно-оперативной группой с участием кинолога. Опасных предметов не было найдено — сообщение оказалось ложным», — пишет ТАСС. Аэропорт восстановил работу в обычном режиме.

Отправления авиарейсов в Санкт-Петербурге были задержаны вечером 22 декабря. По информации табло аэропорта, с 23:30 до 00:00 мск были задержаны восемь рейсов. Один рейс в Москву был отменен.

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Несколько отправлений авиарейсов из аэропорта питерского Пулково было задержано из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. «Была информация о заминировании. Борты были досмотрены следственно-оперативной группой с участием кинолога. Опасных предметов не было найдено — сообщение оказалось ложным», — пишет ТАСС. Аэропорт восстановил работу в обычном режиме. Отправления авиарейсов в Санкт-Петербурге были задержаны вечером 22 декабря. По информации табло аэропорта, с 23:30 до 00:00 мск были задержаны восемь рейсов. Один рейс в Москву был отменен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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