22 декабря 2024

Военкор Котенок: на времевском направлении захлопнулась мышеловка для ВСУ

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Бойцам ВС РФ удалось прорваться к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка
Бойцам ВС РФ удалось прорваться к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России «захлопнула мышеловку» для Вооруженных сил Украины на времевском направлении в ДНР. Бойцы прорвались к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка и разрушили инфраструктуру, которую использовал противник, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Наша 60-я бригада 5А после ликвидации „Сторожевого“ кармана, используя погодные условия, прорвалась к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка западнее Нескучного и Времевки… Мышеловка захлопнулась», — написал Котенок в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что до дороги бойцам осталось 500 метров, из-за чего группировка ВСУ, находящаяся в Новом Комаре, окружена. Помимо этого, группировка «Восток» уничтожила все мосты и переправы, используемые противником.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Минобороны РФ с вопросом по теме. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Также российские бойцы из группировок войск «Запад» и «Центр» освободили населённые пункты Красное и Лозовая, передает RT. За минувшие сутки ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству БПЛА и скопление живой силы и техники ВСУ.

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Армия России «захлопнула мышеловку» для Вооруженных сил Украины на времевском направлении в ДНР. Бойцы прорвались к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка и разрушили инфраструктуру, которую использовал противник, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «Наша 60-я бригада 5А после ликвидации „Сторожевого“ кармана, используя погодные условия, прорвалась к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка западнее Нескучного и Времевки… Мышеловка захлопнулась», — написал Котенок в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что до дороги бойцам осталось 500 метров, из-за чего группировка ВСУ, находящаяся в Новом Комаре, окружена. Помимо этого, группировка «Восток» уничтожила все мосты и переправы, используемые противником. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Минобороны РФ с вопросом по теме. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Также российские бойцы из группировок войск «Запад» и «Центр» освободили населённые пункты Красное и Лозовая, передает RT. За минувшие сутки ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству БПЛА и скопление живой силы и техники ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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