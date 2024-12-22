В Москве на Новочеркасском бульваре произошла массовая авария с участием автобуса, пожарной и легковых машин. По предварительной информации, в ней пострадали 14 человек.
«ДТП произошло 22 декабря около 20:20 на Новочеркасском бульваре, 30. Столкнулись грузовой и легковые автомобили, автобус 751 маршрута коммерческого перевозчика и электробус 765 маршрута», — рассказали экстренные службы «РИА Новости».
На кадрах с записи камеры видеонаблюдения видно, что после столкновения на перекрестке грузовой автомобиль занесло, и он вылетел на стоящие на запрещающий сигнал светофора машины. Некоторые пассажиры общественного транспорта после удара оказались на проезжей части. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и медики.
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