В Москве 14 человек пострадали в массовом ДТП. Видео

23 декабря 2024 в 00:34 Размер текста - 17 +

Не менее 14 человек пострадали в ДТП на Новочеркасском бульваре в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве на Новочеркасском бульваре произошла массовая авария с участием автобуса, пожарной и легковых машин. По предварительной информации, в ней пострадали 14 человек. «ДТП произошло 22 декабря около 20:20 на Новочеркасском бульваре, 30. Столкнулись грузовой и легковые автомобили, автобус 751 маршрута коммерческого перевозчика и электробус 765 маршрута», — рассказали экстренные службы «РИА Новости». На кадрах с записи камеры видеонаблюдения видно, что после столкновения на перекрестке грузовой автомобиль занесло, и он вылетел на стоящие на запрещающий сигнал светофора машины. Некоторые пассажиры общественного транспорта после удара оказались на проезжей части. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и медики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве на Новочеркасском бульваре произошла массовая авария с участием автобуса, пожарной и легковых машин. По предварительной информации, в ней пострадали 14 человек. «ДТП произошло 22 декабря около 20:20 на Новочеркасском бульваре, 30. Столкнулись грузовой и легковые автомобили, автобус 751 маршрута коммерческого перевозчика и электробус 765 маршрута», — рассказали экстренные службы «РИА Новости». На кадрах с записи камеры видеонаблюдения видно, что после столкновения на перекрестке грузовой автомобиль занесло, и он вылетел на стоящие на запрещающий сигнал светофора машины. Некоторые пассажиры общественного транспорта после удара оказались на проезжей части. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и медики.