22 декабря 2024

В Москве 14 человек пострадали в массовом ДТП. Видео

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Весна опять пришла. Челябинск, знак аварийной остановки, дтп, авария, дорожно-транспортное происшествие
Не менее 14 человек пострадали в ДТП на Новочеркасском бульваре в Москве Фото:

В Москве на Новочеркасском бульваре произошла массовая авария с участием автобуса, пожарной и легковых машин. По предварительной информации, в ней пострадали 14 человек.

«ДТП произошло 22 декабря около 20:20 на Новочеркасском бульваре, 30. Столкнулись грузовой и легковые автомобили, автобус 751 маршрута коммерческого перевозчика и электробус 765 маршрута», — рассказали экстренные службы «РИА Новости».

На кадрах с записи камеры видеонаблюдения видно, что после столкновения на перекрестке грузовой автомобиль занесло, и он вылетел на стоящие на запрещающий сигнал светофора машины. Некоторые пассажиры общественного транспорта после удара оказались на проезжей части. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и медики.

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В Москве на Новочеркасском бульваре произошла массовая авария с участием автобуса, пожарной и легковых машин. По предварительной информации, в ней пострадали 14 человек. «ДТП произошло 22 декабря около 20:20 на Новочеркасском бульваре, 30. Столкнулись грузовой и легковые автомобили, автобус 751 маршрута коммерческого перевозчика и электробус 765 маршрута», — рассказали экстренные службы «РИА Новости». На кадрах с записи камеры видеонаблюдения видно, что после столкновения на перекрестке грузовой автомобиль занесло, и он вылетел на стоящие на запрещающий сигнал светофора машины. Некоторые пассажиры общественного транспорта после удара оказались на проезжей части. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и медики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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