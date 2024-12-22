22 декабря 2024

Россиянам раскрыли максимальную оплату больничного в 2025 году

РАНХиГС: максимальная оплата больничного в 2025 году составит 5,7 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Максимальный размер выплат по больничному в 2025 году составит 5,7 тысячи рублей в день
Максимальный размер выплат по больничному в 2025 году составит 5,7 тысячи рублей в день Фото:

В 2025 году предельная сумма ежедневного больничного пособия в России достигнет 5,7 тысяч рублей. Для получения такой выплаты необходимо подтвердить доход за 2023 год в размере 160 тысяч рублей ежемесячно, а за 2024 год — 185 тысяч рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на сотрудников РАНХиГС.

«Рост предельной суммы больничного пособия напрямую связан с увеличением заработных плат в стране. Расчет максимальной суммы выплаты основан на формуле, которая учитывает динамику зарплат», — отметил старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Для получения этой суммы необходимо иметь не менее восьми лет официального трудового стажа и заработную плату за последние два года на уровне не менее 230% от средней по стране, что составляет 1,9 миллиона рублей за 2023 год и 2,2 миллиона рублей за 2024 год.

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В 2025 году предельная сумма ежедневного больничного пособия в России достигнет 5,7 тысяч рублей. Для получения такой выплаты необходимо подтвердить доход за 2023 год в размере 160 тысяч рублей ежемесячно, а за 2024 год — 185 тысяч рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на сотрудников РАНХиГС. «Рост предельной суммы больничного пособия напрямую связан с увеличением заработных плат в стране. Расчет максимальной суммы выплаты основан на формуле, которая учитывает динамику зарплат», — отметил старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Для получения этой суммы необходимо иметь не менее восьми лет официального трудового стажа и заработную плату за последние два года на уровне не менее 230% от средней по стране, что составляет 1,9 миллиона рублей за 2023 год и 2,2 миллиона рублей за 2024 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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