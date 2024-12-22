Россиянам раскрыли максимальную оплату больничного в 2025 году

В 2025 году предельная сумма ежедневного больничного пособия в России достигнет 5,7 тысяч рублей. Для получения такой выплаты необходимо подтвердить доход за 2023 год в размере 160 тысяч рублей ежемесячно, а за 2024 год — 185 тысяч рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на сотрудников РАНХиГС.
«Рост предельной суммы больничного пособия напрямую связан с увеличением заработных плат в стране. Расчет максимальной суммы выплаты основан на формуле, которая учитывает динамику зарплат», — отметил старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
Для получения этой суммы необходимо иметь не менее восьми лет официального трудового стажа и заработную плату за последние два года на уровне не менее 230% от средней по стране, что составляет 1,9 миллиона рублей за 2023 год и 2,2 миллиона рублей за 2024 год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.