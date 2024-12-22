Крупнейший поставщик БПЛА в России попросил отсрочки по госзаказу

Компания «Геоскан» запросила у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) перенос сроков сдачи беспилотников по гражданскому госзаказу. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» сообщил генеральный директор компании Алексей Юрецкий.
«Задержка с поставками объясняется поздним получением статуса единого заказчика ГТЛК. После стороны решали проблему с открытием казначейских счетов в регионах, к осени эти сложности были улажены. Теперь профильным министерствам предстоит проработать механизм переноса бюджетных затрат региональных получателей техники на следующий год. „Геоскан“ планирует исполнить свои обязательства в начале 2025 года», — сообщил Юрецкий «Коммерсанту», отметив, что все поставки для Минпросвещения удалось полностью обеспечить.
«Геоскан» является крупнейшим исполнителем гражданского госзаказа в сфере беспилотных авиасистем, имея 114 договоров с ГТЛК. Общий объем госзаказа на 2024 год составляет около 6 млрд рублей, из которых примерно 2,4 млрд рублей приходится на долю «Геоскана».
Беспилотная авиация используется в различных целях, в том числе для зрелищных мероприятий. Например, осенью в ЯНАО проводилось шоу, когда в небо одновременно взмыли 200 беспилотников. Над инсталляцией из дронов трудились 30 школьников.
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