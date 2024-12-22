22 декабря 2024

В Пулково задержали минимум 14 рейсов, а пассажиров массово снимают с самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые рейсы уже покинули воздушную гавань, но с задержками
Некоторые рейсы уже покинули воздушную гавань, но с задержками Фото:

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в ночь с 22 на 23 декабря задержали вылет сразу 14 рейсов. По словам пассажиров, некоторых из них не выпускают из самолетов, а вылетающих, наоборот, снимают с рейсов.

«Их [пассажиров], к примеру, не выпускают из самолета, который час назад прибыл из Москвы. Напротив , покинуть борт пришлось тем, кто собирался вылетать в Красноярск... Задержаны уже 14 рейсов», — сообщили собеседники «Фонтанки».

Помимо задержанных рейсов, 12 были отправлены позже назначенного срока. Некоторые задержки были на 15 минут, а другие почти на два часа. Читатели издания, ссылаясь на службу охраны аэропорта, заявляют, что в Пулково поступило сообщение о лжеминировании.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу воздушной гавани. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в ночь с 22 на 23 декабря задержали вылет сразу 14 рейсов. По словам пассажиров, некоторых из них не выпускают из самолетов, а вылетающих, наоборот, снимают с рейсов. «Их [пассажиров], к примеру, не выпускают из самолета, который час назад прибыл из Москвы. Напротив , покинуть борт пришлось тем, кто собирался вылетать в Красноярск... Задержаны уже 14 рейсов», — сообщили собеседники «Фонтанки». Помимо задержанных рейсов, 12 были отправлены позже назначенного срока. Некоторые задержки были на 15 минут, а другие почти на два часа. Читатели издания, ссылаясь на службу охраны аэропорта, заявляют, что в Пулково поступило сообщение о лжеминировании. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу воздушной гавани. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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