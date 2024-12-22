В ГД предложили оплатить новогодние праздники многодетным семьям

Депутаты Госдумы предложили оплатить новогодние праздники многодетным семьям. Они направили соответствующее обращение министру культуры России Ольге Любимовой, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный документ.
«В целях реализации государственной социальной политики, предлагается выделить бюджетные средства для компенсации стоимости билетов на посещение музеев, выставок, новогодних представлений, катков, горок и других объектов семейного досуга с 25 декабря по 8 января», — сказано в письме.
Инициатива направлена на поддержку многодетных, малообеспеченных семей и пенсионеров. Авторами обращения стали лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Госдумы от фракции СРЗП Яна Лантратова.
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