22 декабря 2024

Кувалдин: западные летчики делают селфи на фоне ракетоносцев России

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Среди желающих сделать фото попадаются и хулиганы
Среди желающих сделать фото попадаются и хулиганы Фото:

Командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин рассказал о встречах российских стратегических ракетоносцев с иностранными летчиками в нейтральных водах. По его словам, такие встречи являются общемировой практикой, однако иногда встречаются «воздушные хулиганы». Об этом он заявил в интервью газете «Красная звезда». 

«Визуальный контакт происходит постоянно. Это нормальная общемировая практика — сопровождать самолеты иностранных государств на определенном участке маршрута. <…> Конечно, как и везде, есть исключения — воздушные хулиганы или просто слишком любопытные летчики, которые подходят очень близко, делают селфи на нашем фоне. К таким относимся очень внимательно и предельно осторожно», — сказал Кувалдин.

Генерал-майор также подчеркнул, что летчики дальней авиации обладают крепкими нервами и большим опытом в общении с иностранными «гостями». Все полеты дальней авиации осуществляются строго по запланированным маршрутам, что исключает случаи нарушения границ.

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Командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин рассказал о встречах российских стратегических ракетоносцев с иностранными летчиками в нейтральных водах. По его словам, такие встречи являются общемировой практикой, однако иногда встречаются «воздушные хулиганы». Об этом он заявил в интервью газете «Красная звезда».  «Визуальный контакт происходит постоянно. Это нормальная общемировая практика — сопровождать самолеты иностранных государств на определенном участке маршрута. <…> Конечно, как и везде, есть исключения — воздушные хулиганы или просто слишком любопытные летчики, которые подходят очень близко, делают селфи на нашем фоне. К таким относимся очень внимательно и предельно осторожно», — сказал Кувалдин. Генерал-майор также подчеркнул, что летчики дальней авиации обладают крепкими нервами и большим опытом в общении с иностранными «гостями». Все полеты дальней авиации осуществляются строго по запланированным маршрутам, что исключает случаи нарушения границ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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