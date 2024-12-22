Кувалдин: западные летчики делают селфи на фоне ракетоносцев России

Командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин рассказал о встречах российских стратегических ракетоносцев с иностранными летчиками в нейтральных водах. По его словам, такие встречи являются общемировой практикой, однако иногда встречаются «воздушные хулиганы». Об этом он заявил в интервью газете «Красная звезда».
«Визуальный контакт происходит постоянно. Это нормальная общемировая практика — сопровождать самолеты иностранных государств на определенном участке маршрута. <…> Конечно, как и везде, есть исключения — воздушные хулиганы или просто слишком любопытные летчики, которые подходят очень близко, делают селфи на нашем фоне. К таким относимся очень внимательно и предельно осторожно», — сказал Кувалдин.
Генерал-майор также подчеркнул, что летчики дальней авиации обладают крепкими нервами и большим опытом в общении с иностранными «гостями». Все полеты дальней авиации осуществляются строго по запланированным маршрутам, что исключает случаи нарушения границ.
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