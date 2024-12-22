22 декабря 2024

Премьер Словакии Фицо подтвердил, что его визит в Кремль был связан с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Фицо в Москву был связан с поставками газа
Визит Фицо в Москву был связан с поставками газа Фото:

Лидеры России и Словакии провели переговоры в Москве из-за слов президента Украины Владимира Зеленского о транзите газа. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Визит в Москву был реакцией на слова Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину», — передает РИА Новости заявление Фицо. Также премьер сказал, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность страны и дальше поставлять отечественный газ на запад.

О визите Фицо в Москву сообщал президент Сербии Александр Вучич. Он сказал что лидер Словакии приедет в российскую столицу из-за отказа Украины поставлять газ в страну. Это, по словам Вучича, повлияло на безопасность страны в сфере энергетики.

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Лидеры России и Словакии провели переговоры в Москве из-за слов президента Украины Владимира Зеленского о транзите газа. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Визит в Москву был реакцией на слова Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину», — передает РИА Новости заявление Фицо. Также премьер сказал, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность страны и дальше поставлять отечественный газ на запад. О визите Фицо в Москву сообщал президент Сербии Александр Вучич. Он сказал что лидер Словакии приедет в российскую столицу из-за отказа Украины поставлять газ в страну. Это, по словам Вучича, повлияло на безопасность страны в сфере энергетики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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