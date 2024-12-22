Премьер Словакии Фицо подтвердил, что его визит в Кремль был связан с Украиной

Лидеры России и Словакии провели переговоры в Москве из-за слов президента Украины Владимира Зеленского о транзите газа. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Визит в Москву был реакцией на слова Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину», — передает РИА Новости заявление Фицо. Также премьер сказал, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность страны и дальше поставлять отечественный газ на запад.
О визите Фицо в Москву сообщал президент Сербии Александр Вучич. Он сказал что лидер Словакии приедет в российскую столицу из-за отказа Украины поставлять газ в страну. Это, по словам Вучича, повлияло на безопасность страны в сфере энергетики.
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