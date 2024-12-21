Военный из Екатеринбурга оставил жену с восемью детьми и ушел на СВО. Фото

22 декабря 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Галина старается воспитать детей патриотами, приводя в пример их отца Фото предоставлено героиней материала Екатеринбурженка Галина Олейникова, мама восьмерых детей, оказалась в непростой жизненной ситуации: ее муж в 2022-м добровольно уехал в зону российской спецоперации (СВО) на Украине. Все заботы о домашних делах и воспитании детей легли на ее плечи. Несмотря на нагрузку и отсутствие помощи, женщина не теряет оптимизма, рассказала URA.RU сама Галина. Александр и Галина поженились в сентябре 2007-го. За 17 лет официального брака и 21 год совместной жизни у них родилось восемь детей: пятеро сыновей и три дочери. Галина всегда старается уделять внимание каждому ребенку Фото предоставлено героиней публикации Александр с 2014 года служил в 32-м военном городке, а Галина была домохозяйкой. «Еще в молодости я трудилась кондитером. После рождения третьего малыша я поняла, что совмещать работу и семью становится все сложнее. Муж сказал мне, что он позаботится о финансах, и я могу посвятить себя близким. С того момента моя главная работа — это воспитание детей», — рассказывает Галина (далее в тексте — ее цитаты). Когда началась СВО, Александр для себя решил, что совершенно точно отправится на фронт, и за день до отъезда — в начале августа 2022-го — сообщил семье. «Если честно, я опешила, поскольку не думала, что все произойдет так быстро. Это подорвало мои планы и выбило из колеи. Мы с детьми были расстроены и переживали. Эти часы до его отправки были особенно ценными. В тот момент я поняла, что мне остается только молиться и надеяться на скорую встречу». Галина гордится своим мужем и ждет его дома Фото предоставлено героиней публикации Весь семейный быт с тех пор на Галине: утренние сборы детей, помощь с уроками, ежедневные походы по магазинам и необходимость решать все проблемы, которые только могут возникнуть. Женщина старается не показывать детям, насколько ей тяжело. «Например, одному из сыновей надо в больницу — он простыл. В то же время дочке — на кружок. А к вечеру необходимо починить сломанный смеситель на кухне». Галина попросила региональное минсоцполитики помочь ей с покупкой легковушки. Ей отказали, мотивировав тем, что предоставление транспорта многодетным семьям не предусмотрено законодательством. «Без собственного автомобиля тяжело, на такси — дорого, а общественный транспорт — часто неудобный», — пожаловалась она. По ее словам, многие думают, что раз муж служит в армии и получает повышенную зарплату, денег должно хватать сполна. Но реальность такова, что много денег уходит на еду и обучение детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка Галина Олейникова, мама восьмерых детей, оказалась в непростой жизненной ситуации: ее муж в 2022-м добровольно уехал в зону российской спецоперации (СВО) на Украине. Все заботы о домашних делах и воспитании детей легли на ее плечи. Несмотря на нагрузку и отсутствие помощи, женщина не теряет оптимизма, рассказала URA.RU сама Галина. Александр и Галина поженились в сентябре 2007-го. За 17 лет официального брака и 21 год совместной жизни у них родилось восемь детей: пятеро сыновей и три дочери. Александр с 2014 года служил в 32-м военном городке, а Галина была домохозяйкой. «Еще в молодости я трудилась кондитером. После рождения третьего малыша я поняла, что совмещать работу и семью становится все сложнее. Муж сказал мне, что он позаботится о финансах, и я могу посвятить себя близким. С того момента моя главная работа — это воспитание детей», — рассказывает Галина (далее в тексте — ее цитаты). Когда началась СВО, Александр для себя решил, что совершенно точно отправится на фронт, и за день до отъезда — в начале августа 2022-го — сообщил семье. «Если честно, я опешила, поскольку не думала, что все произойдет так быстро. Это подорвало мои планы и выбило из колеи. Мы с детьми были расстроены и переживали. Эти часы до его отправки были особенно ценными. В тот момент я поняла, что мне остается только молиться и надеяться на скорую встречу». Весь семейный быт с тех пор на Галине: утренние сборы детей, помощь с уроками, ежедневные походы по магазинам и необходимость решать все проблемы, которые только могут возникнуть. Женщина старается не показывать детям, насколько ей тяжело. «Например, одному из сыновей надо в больницу — он простыл. В то же время дочке — на кружок. А к вечеру необходимо починить сломанный смеситель на кухне». Галина попросила региональное минсоцполитики помочь ей с покупкой легковушки. Ей отказали, мотивировав тем, что предоставление транспорта многодетным семьям не предусмотрено законодательством. «Без собственного автомобиля тяжело, на такси — дорого, а общественный транспорт — часто неудобный», — пожаловалась она. По ее словам, многие думают, что раз муж служит в армии и получает повышенную зарплату, денег должно хватать сполна. Но реальность такова, что много денег уходит на еду и обучение детей.