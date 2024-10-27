Водитель авто признался, что не рассчитал маневр (фото из архива)
В центр микрохирургии глаза в Ноябрьске въехал легковой автомобиль. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 27 октября, 43-летний автолюбитель не убедился в безопасности своего маневра, об этом URA.RU сообщили в госавтоинспекции Ямала.
«ДТП произошло вечером в воскресенье, 27 октября. Hyundai Avante въехал в Центр микрохирургии глаза на улице Городилова. 43-летний водитель не убедился в безопасности маневра», — сообщил представитель госавтоинспекции ЯНАО.
По данным источника, в аварии никто не пострадал. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.
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