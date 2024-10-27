27 октября 2024
26 октября 2024

В Ноябрьске машина влетела в центр микрохирургии глаза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель авто признался, что не рассчитал маневр (фото из архива)
Водитель авто признался, что не рассчитал маневр (фото из архива) Фото:

В центр микрохирургии глаза в Ноябрьске въехал легковой автомобиль. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 27 октября, 43-летний автолюбитель не убедился в безопасности своего маневра, об этом URA.RU сообщили в госавтоинспекции Ямала.

«ДТП произошло вечером в воскресенье, 27 октября. Hyundai Avante въехал в Центр микрохирургии глаза на улице Городилова. 43-летний водитель не убедился в безопасности маневра», — сообщил представитель госавтоинспекции ЯНАО.

По данным источника, в аварии никто не пострадал. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

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В центр микрохирургии глаза в Ноябрьске въехал легковой автомобиль. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 27 октября, 43-летний автолюбитель не убедился в безопасности своего маневра, об этом URA.RU сообщили в госавтоинспекции Ямала. «ДТП произошло вечером в воскресенье, 27 октября. Hyundai Avante въехал в Центр микрохирургии глаза на улице Городилова. 43-летний водитель не убедился в безопасности маневра», — сообщил представитель госавтоинспекции ЯНАО. По данным источника, в аварии никто не пострадал. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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