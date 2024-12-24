Авто Shot: российских водителей начали массово штрафовать за новогодние украшения 24 декабря 2024 в 13:40 Размер текста - 17 + Водителям придется заплатить 500 рублей за яркие украшения на своем авто Фото: Илья Московец © URA.RU Российских автомобилистов начали массово штрафовать за новогодние украшения. Так, за наличие гирлянды водителей ждет штраф в размере 500 рублей. «Любителей устанавливать яркие украшения на своего железного коня ждут штрафы на 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ „Внесение изменений в конструкцию транспортного средства“», — передает telegram-канал Shot. Кроме того, инспекторы дополнительно могут потребовать снять гирлянды и подтвердить это в отделении. Некоторые водители устанавливают елочки на крыши и обвешивают машины гирляндами, подключая их к электросистеме, что также карается штрафом. Вице-президент Нацавтосоюза Ян Хайцеэр отметил, что избежать наказания можно, если подключить гирлянду к прикуривателю или установить елку на багажник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российских автомобилистов начали массово штрафовать за новогодние украшения. Так, за наличие гирлянды водителей ждет штраф в размере 500 рублей. «Любителей устанавливать яркие украшения на своего железного коня ждут штрафы на 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ „Внесение изменений в конструкцию транспортного средства“», — передает telegram-канал Shot. Кроме того, инспекторы дополнительно могут потребовать снять гирлянды и подтвердить это в отделении. Некоторые водители устанавливают елочки на крыши и обвешивают машины гирляндами, подключая их к электросистеме, что также карается штрафом. Вице-президент Нацавтосоюза Ян Хайцеэр отметил, что избежать наказания можно, если подключить гирлянду к прикуривателю или установить елку на багажник. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям