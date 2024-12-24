Shot: российских водителей начали массово штрафовать за новогодние украшения

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Водителям придется заплатить 500 рублей за яркие украшения на своем авто Фото:

Российских автомобилистов начали массово штрафовать за новогодние украшения. Так, за наличие гирлянды водителей ждет штраф в размере 500 рублей.

«Любителей устанавливать яркие украшения на своего железного коня ждут штрафы на 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ „Внесение изменений в конструкцию транспортного средства“», — передает telegram-канал Shot. Кроме того, инспекторы дополнительно могут потребовать снять гирлянды и подтвердить это в отделении.

Некоторые водители устанавливают елочки на крыши и обвешивают машины гирляндами, подключая их к электросистеме, что также карается штрафом. Вице-президент Нацавтосоюза Ян Хайцеэр отметил, что избежать наказания можно, если подключить гирлянду к прикуривателю или установить елку на багажник.

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Российских автомобилистов начали массово штрафовать за новогодние украшения. Так, за наличие гирлянды водителей ждет штраф в размере 500 рублей. «Любителей устанавливать яркие украшения на своего железного коня ждут штрафы на 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ „Внесение изменений в конструкцию транспортного средства“», — передает telegram-канал Shot. Кроме того, инспекторы дополнительно могут потребовать снять гирлянды и подтвердить это в отделении. Некоторые водители устанавливают елочки на крыши и обвешивают машины гирляндами, подключая их к электросистеме, что также карается штрафом. Вице-президент Нацавтосоюза Ян Хайцеэр отметил, что избежать наказания можно, если подключить гирлянду к прикуривателю или установить елку на багажник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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