Shot: российских водителей начали массово штрафовать за новогодние украшения

Российских автомобилистов начали массово штрафовать за новогодние украшения. Так, за наличие гирлянды водителей ждет штраф в размере 500 рублей.
«Любителей устанавливать яркие украшения на своего железного коня ждут штрафы на 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ „Внесение изменений в конструкцию транспортного средства“», — передает telegram-канал Shot. Кроме того, инспекторы дополнительно могут потребовать снять гирлянды и подтвердить это в отделении.
Некоторые водители устанавливают елочки на крыши и обвешивают машины гирляндами, подключая их к электросистеме, что также карается штрафом. Вице-президент Нацавтосоюза Ян Хайцеэр отметил, что избежать наказания можно, если подключить гирлянду к прикуривателю или установить елку на багажник.
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