Ямальские депутаты Тюменской областной думы записали видео-ответ ямальским мэрам, которые ранее коллективно исполнили кантри-рок под сценой в городе Губкинском. Видео с ответной песней уже в депутатском исполнении опубликовал в соцсетях представитель седьмого созыва тюменского областного парламента Иван Вершинин.
«Поздравляем всех с наступающим новым 2025 годом! Хотим для вас исполнить нашу самую замечательную песню», — говорит депутат, экс-замгубернатора ЯНАО Ирина Соколова. Депутат Вершинин в своей публикации отметил Ирину Соколову как руководителя «хоровой вокальной группы депутатов».
Популярный у ямальцев трек Игоря Корнилова «Северный Край» на баяне сыграл депутат Иван Вершинин, а на гитаре — депутат Дмитрий Плотников. Кроме них пели депутаты: Александр Мажаров, Лариса Цупикова, Дмитрий Фролов и Денис Ващенко. Из всех поющих в текст не подглядывали только Вершинин, Плотников и Ващенко.
Как ранее сообщало URA.RU, ямальские мэры сыграли кантри-рок на бубнах, шейкерах и треугольнике. Это произошло в рамках ознакомления с лучшими муниципальными практиками администрации города Губернского на итоговом совете глав Ямала, одним из итогов которого стал анонс ямальского аналога программы «Время Героев»
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