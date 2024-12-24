Ямальские депутаты приняли музыкальный вызов мэров. Видео

Депутаты Тюменской облдумы из ЯНАО записали ответ на песню от коллектива мэров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песня от депутатов стала ответом на кантри-рок в исполнении ямальских мэров
Песня от депутатов стала ответом на кантри-рок в исполнении ямальских мэров Фото:

Ямальские депутаты Тюменской областной думы записали видео-ответ ямальским мэрам, которые ранее коллективно исполнили кантри-рок под сценой в городе Губкинском. Видео с ответной песней уже в депутатском исполнении опубликовал в соцсетях представитель седьмого созыва тюменского областного парламента Иван Вершинин.

«Поздравляем всех с наступающим новым 2025 годом! Хотим для вас исполнить нашу самую замечательную песню», — говорит депутат, экс-замгубернатора ЯНАО Ирина Соколова. Депутат Вершинин в своей публикации отметил Ирину Соколову как руководителя «хоровой вокальной группы депутатов».

Популярный у ямальцев трек Игоря Корнилова «Северный Край» на баяне сыграл депутат Иван Вершинин, а на гитаре — депутат Дмитрий Плотников. Кроме них пели депутаты: Александр Мажаров, Лариса Цупикова, Дмитрий Фролов и Денис Ващенко. Из всех поющих в текст не подглядывали только Вершинин, Плотников и Ващенко.

Как ранее сообщало URA.RU, ямальские мэры сыграли кантри-рок на бубнах, шейкерах и треугольнике. Это произошло в рамках ознакомления с лучшими муниципальными практиками администрации города Губернского на итоговом совете глав Ямала, одним из итогов которого стал анонс ямальского аналога программы «Время Героев»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ямальские депутаты Тюменской областной думы записали видео-ответ ямальским мэрам, которые ранее коллективно исполнили кантри-рок под сценой в городе Губкинском. Видео с ответной песней уже в депутатском исполнении опубликовал в соцсетях представитель седьмого созыва тюменского областного парламента Иван Вершинин. «Поздравляем всех с наступающим новым 2025 годом! Хотим для вас исполнить нашу самую замечательную песню», — говорит депутат, экс-замгубернатора ЯНАО Ирина Соколова. Депутат Вершинин в своей публикации отметил Ирину Соколову как руководителя «хоровой вокальной группы депутатов». Популярный у ямальцев трек Игоря Корнилова «Северный Край» на баяне сыграл депутат Иван Вершинин, а на гитаре — депутат Дмитрий Плотников. Кроме них пели депутаты: Александр Мажаров, Лариса Цупикова, Дмитрий Фролов и Денис Ващенко. Из всех поющих в текст не подглядывали только Вершинин, Плотников и Ващенко. Как ранее сообщало URA.RU, ямальские мэры сыграли кантри-рок на бубнах, шейкерах и треугольнике. Это произошло в рамках ознакомления с лучшими муниципальными практиками администрации города Губернского на итоговом совете глав Ямала, одним из итогов которого стал анонс ямальского аналога программы «Время Героев»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...