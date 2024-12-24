«Смешно и обидно»: BadComedian раскритиковал «русский ответ» Marvel от «Союзмультфильма»

Блогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, критически высказался о попытках «Союзмультфильма» создать «русский ответ» на киностудию Marvel. Он заявил, что это звучит «смешно и обидно», и такой подход не принесет ожидаемых результатов.
«„Ответ Marvel“ звучит смешно и обидно. Может быть, это просто отвратительный маркетинг и так подают достойные проекты. А если действительно к созданию фильма подходят из расчета ответа Marvel, звучит как посмешище. Не получится, такой подход не работает», — заявил Баженов. Его слова приводит NEWS.Ru.
Он уверен, что в России и без того достаточно оригинального и конкурентоспособного контента, включая продукцию «Союзмультфильма». Например, российские мультфильмы про трех богатырей показывали выские результаты и популярность на уровне мировых хитов вроде «Шрека», не позиционируясь при этом как ответ западным производителям.
Ранее глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала, что студия готовит российскую замену Marvel и DC. Она отметила, что планируется выпуск шести полноценных фильмов и один сериал. И уже в 2026 году первые картины намерены запустить в производство. С учетом инфляции их бюджет составит примерно 1–1,2 млрд рублей на фильм. Планируется, что они будут выходить с интервалом в один год.
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