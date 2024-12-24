В Эстонии признали половину территорий Украины за Россией

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В НАТО сталкиваются с проблемами для продолжения поддержки Украины, заявил Михал
В НАТО сталкиваются с проблемами для продолжения поддержки Украины, заявил Михал Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия освободила значительное количество территорий на Украине, которые полностью принадлежат Москве. Такое признание сделал премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

«Давайте согласимся, что половина [освобожденных] территорий на Украине принадлежит России», — передает слова Михала издание The Independent. Также он отметил, что НАТО сталкивается с проблемами в производстве оружия и недостатком средств для поддержки себя и Украины.

ВСУ испытывают нехватку личного состава. Это затрудняет процесс возвращения потерянных территорий, заключил Михал.

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что вернуть утраченные территории невозможно из-за нынешнего низкого уровня поддержки Запада и военных возможностей Украины. Он отметил, что Киев находится в слабой позиции, и, по его словам, устоявшиеся позиции России невозможно изменить при текущих условиях, передает «Царьград».

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Россия освободила значительное количество территорий на Украине, которые полностью принадлежат Москве. Такое признание сделал премьер-министр Эстонии Кристен Михал. «Давайте согласимся, что половина [освобожденных] территорий на Украине принадлежит России», — передает слова Михала издание The Independent. Также он отметил, что НАТО сталкивается с проблемами в производстве оружия и недостатком средств для поддержки себя и Украины. ВСУ испытывают нехватку личного состава. Это затрудняет процесс возвращения потерянных территорий, заключил Михал. Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что вернуть утраченные территории невозможно из-за нынешнего низкого уровня поддержки Запада и военных возможностей Украины. Он отметил, что Киев находится в слабой позиции, и, по его словам, устоявшиеся позиции России невозможно изменить при текущих условиях, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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