Россия освободила значительное количество территорий на Украине, которые полностью принадлежат Москве. Такое признание сделал премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
«Давайте согласимся, что половина [освобожденных] территорий на Украине принадлежит России», — передает слова Михала издание The Independent. Также он отметил, что НАТО сталкивается с проблемами в производстве оружия и недостатком средств для поддержки себя и Украины.
ВСУ испытывают нехватку личного состава. Это затрудняет процесс возвращения потерянных территорий, заключил Михал.
Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что вернуть утраченные территории невозможно из-за нынешнего низкого уровня поддержки Запада и военных возможностей Украины. Он отметил, что Киев находится в слабой позиции, и, по его словам, устоявшиеся позиции России невозможно изменить при текущих условиях, передает «Царьград».
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