Запад обеспокоен желанием стран дружить с Путиным: с кем президент РФ говорил в 2024 году

Путин за год поучаствовал в более чем 220 мероприятиях

24 декабря 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Текущий 2024 год стал довольно продуктивным для российского президента Владимира Путина. Прежде всего, в марте он был переизбран на должность главы страны. Уже после лидер РФ начал совершать зарубежные поездки. Визиты в некоторые из них состоялись впервые за много лет. Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, всего за этот год Путин поучаствовал в более чем 220 мероприятиях. URA.RU рассказывает подробнее о деятельности президента в 2024 году. Ранее в ЕС были обеспокоены тем, что в европейских странах растут пророссийские движения и симпатия к президенту страны Владимиру Путину и все больше стран хотят с ним дружить. Эти заявления прозвучали после поездки премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию. После инаугурации первой заграничной поездкой Владимира Путина стал Китай. Международные эксперты отмечали, что у стран накопилось много вопросов, требующих обсуждения. В ходе визита, который проходил с 16 по 17 мая, Путин провел ряд рабочих встреч. Основные обсуждения касались сотрудничества стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), текущей ситуации на Украине и китайской инициативы «Один пояс, один путь». Последняя представляет собой выстраивание экономических коридоров, соединяющие Россию и КНР. Как рассказал сам президент Путин по итогам рабочей поездки, РФ и Китай защищают принципы справедливости и демократического мирового порядка, Страны в настоящий момент реализуют до 80 совместных инвестиционных проектов. Председатель КНР Си Цзиньпин также добавил, что отношения Китая и России являются эталонными среди крупных стран. По итогу Путин и Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Подписание документа состоялось после переговоров. Следующей поездкой Путина стала Республика Беларусь, где его тепло встретил белорусский лидер Александр Лукашенко. Этот визит был особенно значимым, учитывая, что Белоруссия активно участвовала в учениях по применению тактического ядерного оружия. По итогам разговора с Путиным Лукашенко подчеркнул, что основное внимание уделяется безопасности региона, которая всегда занимает центральное место в их диалоге. Путин, в свою очередь, сообщил о детальном обсуждении создания единого оборонного пространства, упомянув развертывание совместной региональной группировки войск и размещение современных оборонных систем и тактического ядерного оружия, что укрепляет безопасность западных границ обеих стран и ОДКБ. Путин также подчеркнул, что Россия считает безопасность Белоруссии столь же важной, как и свою собственную. Обе страны стремятся к точному соблюдению обязательств в области ядерного вооружения и регулярно проводят учения для отработки соответствующих навыков. Затем Путин посетил Узбекистан, где встретился с президентом Шавкатом Мирзиеевым для обсуждения двустороннего сотрудничества. В ходе встречи было достигнуто соглашение о создании Совместной инвестиционной платформы, направленной на поддержку проектов и укрепление экономических связей между странами. Шавкат Мирзиеев выразил уверенность в значительном увеличении прямых инвестиций, что способствует росту экономики Узбекистана. Также лидеры государств отметили рост совместного товарооборота. Путин обозначил готовность России увеличить объем поставок газа в Узбекистан и рассмотреть крупные инфраструктурные проекты. Кроме того, Путин анонсировал подписание соглашения о строительстве атомных электростанций малой мощности в Узбекистане и участие «РусГидро» в развитии энергетической инфраструктуры страны. Страны в целом укрепили связи в области машиностроения, авиации и туризма. Президент России Владимир Путин летом этого года встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном для проведения переговоров, в которых также участвовали делегации обеих стран. Встреча длилась около полутора часов, и за это время были затронуты темы двусторонних отношений, текущих операций и других важных аспектов. В ходе встречи Владимир Путин поблагодарил северокорейского лидера за поддержку текущей политики России, в том числе, касающуюся ситуации вокруг Украины. Он также отметил противостояние России долгосрочной гегемонии США и отметил поддержку со стороны КНДР в этом направлении. Путин также добавил, что отношения между РФ и Северной Кореи также строятся на доверии и взаимном уважении. Российский лидер также сообщил о подготовке фундаментального документа, который станет основой для отношений между двумя странами на многие годы вперед. Сам Ким Чен Ын назвал 2024 год — расцветом отношений между странами, особенно на фоне усложняющейся обстановки в мире. По итогу стороны подписали три документа. Они направлены на развитие всеобъемлющего партнерства, медицины и строительство пограничного автомобильного моста через реку Туманная». Посещение президентом России Владимиром Путиным Вьетнама в июне 2024 года стало значимым событием в рамках укрепления двусторонних отношений между двумя странами. В ходе рабочей поездки было подписано более 11 документов, направленных на развитие сотрудничества в различных областях. Президент Вьетнама То Лам отметил откровенный характер переговоров. Обсуждение касалось не только двусторонних отношений, но и международной повестки. Глава страны выразил благодарность России за долгосрочную поддержку Вьетнама, особенно в период борьбы за независимость и воссоединение страны. Россия и Вьетнам договорились углублять сотрудничество в области обороны и безопасности. Стороны подчеркнули важность соблюдения принципов невмешательства во внутренние дела других государств и стремление к созданию безопасной архитектуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Лидеры государств также анонсировали расширение взаимодействия в вопросах энергетики. Расширяется партнерство и в экономической сфере, а также в промышленности. Лидеры обсудили принципиальную важность перехода на расчеты по национальным валютам. Россия и Вьетнам также намерены максимально задействовать соглашение в зоне свободной торговли между Ханоем и Евразийским экономическим сообществом (ЕврАзЭС). В начале июле в Казахстане состоялся саммит стран ШОС. В ходе мероприятия Владимир Путин сделал ряд заявлений, касающейся международной обстановки, а также будущего развития объединения. Он также провел несколько личных встреч с лидерами государств. В первую очередь Путин выразил готовность России предложить новый план по урегулированию ситуации на Украине, призвав Киев и его западных партнеров к диалогу. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в мирном решении конфликта и обвинил США в провоцировании текущего кризиса. Также Путин раскритиковал Вашингтон за вмешательство в конфликт на Ближнем Востоке. В целом президент РФ обозначил заметный экономический рост стран ШОС. В ходе встречи страны также договорились совместно работать в области ядерных технологий гражданского назначения. Отдельная поездка Путина в Казахстан состоялась 27 ноября. Россия и Казахстан договорились о возобновлении поставок нефти и нефтепродуктов. Всего подписано 20 документов по итогам переговоров. Во время официального визита президента РФ Владимира Путина в Азербайджан, где он встретился с президентом Ильхамом Алиевым, были заключены значимые соглашения по укреплению двусторонних отношений. Стороны будут взаимодействовать в области пищевой безопасности, сфере образования и науки. В рамках переговоров также были одобрены меморандумы, касающиеся инспекции труда и изменения климата. Были заключены и инвестиционные соглашения. Всего было подписано шесть документов. Владимир Путин прибыл в Монголию в августе с официальным визитом. Его цель заключалась в обсуждении сотрудничества в промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других сфер. Президент страны также принял участие в мероприятиях которые посвящены 85-летию победы советско-монгольских войск в битве на Халхин-Голе. Путин в ходе переговоров с президентом страны Ухнагийн Хурэлсухом назвал Монголию важным союзником. Еще до поездки Путина вокруг его предстоящего визита был сформирован информационный шум. Президент России приехал в Улан-Батор, несмотря на выписанный ордер на его арест Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. Монголия одна из стран, кто поддерживает юрисдикцию суда, но при этом она отказалась арестовывать российского лидера. Власти Украины и МУС также призывали арестовать Путина. Владимир Путин 11 октября прибыл в Туркменистан с официальным визитом, посвященным 300-летию знаменитого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Президент РФ выразил благодарность руководству Туркменистана за их вклад в поддержание мира и стабильности в регионе. Он особо отметил усилия президента Сердара Бердымухамедова и национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова в развитии сотрудничества и партнерства. Президент России выразил готовность к обсуждению основ нового мирового порядка и подчеркнул открытость России к международному диалогу. В знак укрепления дружеских связей между Россией и Туркменистаном, президент Сердар Бердымухамедов вручил Владимиру Путину юбилейную медаль в честь Махтумкули Фраги. В ноябре этого года состоялся первый телефонный разговор Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Причем инициатива разговора исходила от немецкой стороны. В ходе беседы Владимир Путин напомнил о своем видении причин текущего кризиса на Украине, указав на многолетнюю политику НАТО, направленную на создание антироссийского плацдарма. Путин также выразил мнение, что Запад игнорировал интересы России в области безопасности и права русскоязычного населения. Шольц призывал Россию к переговорам и заявил, что Германия будет продолжать поддержку Украины. В ответ на это президент РФ сказал, что Москва всегда была открыта к урегулированию украинского конфликта путем переговоров. Президент России Владимир Путин в ноябре также провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждались ключевые аспекты двусторонних отношений и международная повестка. В ходе беседы был сделан акцент на укреплении торгово-экономических связей между странами. Также стороны коснулись ряда важных международных тем. Президент России Владимир Путин официально поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. По сообщению Кремля, российский лидер также выразил готовность к диалогу с будущим президентом и отметил его мужество Трампа во время покушения на него во время избирательной кампании. Путин провел переговоры по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой 10 июня 2024 года. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию на Украине. Бразильский лидер пообещал способствовать раазрешению укрианского конфликта. Обсуждениеглав государств также коснулось и международной повестки в целом. Также Путин переговорил с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Глава РФ выразил уверенность в том, что дружественные отношения между Россией и Ираном продолжат развиваться. Владимир Путин на днях также провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которая длилась два часа и была посвящена важным темам, включая энергетику и ситуацию вокруг Украины. Фицо лично посетил Москву. Страны Запада неоднозначно отреагировали на визит премьер-министра Словакии, но некоторые встали на его сторону. Разговор Фицо и Путина серьезно затрагивал тему энергетики, которая стала актуальной после обещания Киева ограничить транит российской нефти через свою страну. Ситуация вокруг Украины в целом была на повестке. В дополнение к основным темам переговоров, обе стороны выразили намерение восстановить традиционные взаимовыгодные связи в торгово-экономической сфере. Также Роберт Фицо подтвердил свое желание посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Несколькими днями ранее Путин провел заседание Госсовета по вопросам поддержки семей и сделал ряд важных заявлений. Он призвал расширить семейную ипотеку на вторичное жилье, а также увеличить пособия для россиян. Он обсудил и другие темы. В частности, президент предложил не ограничиваться предоставлением семейной ипотеки только на приобретение новостроек, но и включить в программу вторичное жилье. Он также акцентировал внимание на необходимости пересмотра пенсионных прав многодетных родителей. Он критически оценил текущую пенсионную систему, считая ее несправедливой, так как уход за детьми засчитывается только до пяти детей. Президент предложил учитывать периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет, что должно способствовать более адекватному учету трудового стажа. С целью поддержки молодых матерей, особенно студенток, президент поручил увеличить размер пособий по беременности и родам для студенток очных отделений. Президент также выразил необходимость в предоставлении дополнительных выходных дней для сотрудников с семьями и предложил увеличить сумму материнского капитала до одного миллиона рублей. Владимир Путин в ноябре подписал указ, который утверждает новую ядерную доктрину страны — «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Среди ключевых условий для возможного применения ядерного оружия указываются агрессия со стороны неядерных государств, поддерживаемых ядерными державами, Особое внимание в доктрине также уделяется защите Белоруссии, как участника Союзного государства. Любая агрессия в отношении Белоруссии рассматривается как нападение на Россию, что может вызвать ядерный ответ. В начале ноября президент России Владимир Путин выступил на открытии пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, где выразил серьезные опасения относительно текущей международной обстановки и предложил свой взгляд на будущее мирового порядка. Геополитическая напряженность: Путин подчеркнул, что мир приблизился к «опасной черте», учитывая призывы Запада к стратегическому поражению России. Он указал на риски, связанные с авантюризмом западных политиков в контексте страны с одним из крупнейших ядерных арсеналов. Изменение мироустройства: президент заявил, что мир вступает в эпоху формирования нового политического устройства, где последние два десятилетия принесли значительные и драматические изменения. Путин выразил мнение, что следующие двадцать лет могут быть еще более сложными и непредсказуемыми. Он призвал страны Запада в многополярному миру. Критика западного либерализма: Путин критически оценил современное состояние либерализма на Западе. Он описал его как принявший формы тоталитаризм, с крайней нетерпимостью к альтернативным мнениям и независимым взглядам. Ядерная угроза и безопасность: российский лидер выразил опасения по поводу возможного использования ядерного оружия в современных конфликтах. Путин подчеркнул, что никто не может гарантировать отказ от его применения при усилении глобальных угроз. Экономические барьеры и санкции: президент выразил обеспокоенность по поводу создания искусственных экономических барьеров. По его словам, они приводят к глобальному неравенству в мире в целом. В ноябре этого года Россия впервые применила оружие средней дальности под названием «Орешник». Этим оружием был атакован промышленный объект Украины «Юрмаш», что втом числе стало и сигналом для Запада. Одним из главных преимуществ данного оружия — его дальность поражения. Она составляет до 3,5 тысячи километров. Он также отметил, что сила удара российской баллистической ракеты «Орешник» сопоставима с падением метеорита. Путин назвал применение «Орешника» очень серьезным фактором. Владимир Путин 19 декабря провел традиционную «Прямую линию» по итогам года. В этом году мероприятие побило рекорд по сравнению с предыдущим, продлившись четыре часа 26 минут. Глава страны ответил более, чем на 70 вопросов от обычных горожан и журналистов. Для тех, кто хочет ознакомиться со всеми тезисами российского президента, это можно сделать, перейдя на онлайн-трансляцию. Там можно хронологически отследить мероприятие. Путин высказался об «Орешнике» и потенциальном ударе им по Киеву, рассказал об отношениях с Западом, поговорил о будущих выплатах для россиян, а также вспомнил анекдот про три буквы.