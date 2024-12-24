Путин наградил гендиректора Эрмитажа орденом

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Директор Эрмитажа Пиотровский получил орден от Путина
Директор Эрмитажа Пиотровский получил орден от Путина Фото:

Президент России Владимир Путин наградил генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Церемония вручения прошла сегодня, 24 декабря, в музее.

«Это символ признания вашего огромного вклада в развитие отечественной культуры, в сохранении ее богатейшего наследия», — отметил Путин во время церемонии. Вручил Пиотровскому награду президент России в Эрмитаже.

Михаил Пиотровский возглавляет Государственный Эрмитаж с 1992 года. За эти годы он сыграл ключевую роль в многочисленных проектах по реставрации и расширению экспозиций музея, что способствовало укреплению его международного имиджа и популяризации российской культуры за рубежом.

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Президент России Владимир Путин наградил генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Церемония вручения прошла сегодня, 24 декабря, в музее. «Это символ признания вашего огромного вклада в развитие отечественной культуры, в сохранении ее богатейшего наследия», — отметил Путин во время церемонии. Вручил Пиотровскому награду президент России в Эрмитаже. Михаил Пиотровский возглавляет Государственный Эрмитаж с 1992 года. За эти годы он сыграл ключевую роль в многочисленных проектах по реставрации и расширению экспозиций музея, что способствовало укреплению его международного имиджа и популяризации российской культуры за рубежом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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