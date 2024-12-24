Путин наградил гендиректора Эрмитажа орденом

Президент России Владимир Путин наградил генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Церемония вручения прошла сегодня, 24 декабря, в музее.
«Это символ признания вашего огромного вклада в развитие отечественной культуры, в сохранении ее богатейшего наследия», — отметил Путин во время церемонии. Вручил Пиотровскому награду президент России в Эрмитаже.
Михаил Пиотровский возглавляет Государственный Эрмитаж с 1992 года. За эти годы он сыграл ключевую роль в многочисленных проектах по реставрации и расширению экспозиций музея, что способствовало укреплению его международного имиджа и популяризации российской культуры за рубежом.
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