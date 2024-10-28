Школьница из Санкт-Петербурга дважды сбежала от отца через аэропорт Челябинска

28 октября 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

15-летняя девушка очень хотела встретиться с другом из Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту Челябинска сняли с московского рейса 15-летнюю школьницу, сбежавшую из Санкт-Петербурга, которая захотела встретиться с другом из Миасса. После приезда отца девушка сбежала в аэропорту повторно, сообщили в пресс-службе транспортной полиции региона. «Сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию 23 октября от отца девочки. Сотрудники Линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска выяснили, что юная петербурженка приобрела билет на вечерний рейс на самолет „Москва — Челябинск“. Утром ее самолет встретили, девушку сопроводили в дежурную часть», — уточнили в пресс-службе ведомства. Путешественница рассказала, что живет с родителями и учится в девятом классе. Она познакомилась в соцсетях с 17-летним парнем из Миасса и захотела к нему приехать. Купила билет на поезд до Москвы, затем на самолет до Челябинска, откуда собиралась отправиться в Миасс. С девушкой провели беседу, затем поместили ее в реабилитационный центр до приезда отца. «26 октября утром отец девочки прилетел в Челябинск и забрал дочь из центра. В этот же день, около 13:00, мужчина сообщил, что в ожидании рейса его дочь отпросилась в туалет и снова сбежала. Судя по съемкам видеокамер, в этот раз уже в компании со своим другом из Миасса», — уточнили в пресс-службе ведомства. Благодаря ориентировкам сбежавших подростков на следующий день нашли уже в Миассе. Отец приехал за дочерью и забрал ее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Челябинска сняли с московского рейса 15-летнюю школьницу, сбежавшую из Санкт-Петербурга, которая захотела встретиться с другом из Миасса. После приезда отца девушка сбежала в аэропорту повторно, сообщили в пресс-службе транспортной полиции региона. «Сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию 23 октября от отца девочки. Сотрудники Линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска выяснили, что юная петербурженка приобрела билет на вечерний рейс на самолет „Москва — Челябинск“. Утром ее самолет встретили, девушку сопроводили в дежурную часть», — уточнили в пресс-службе ведомства. Путешественница рассказала, что живет с родителями и учится в девятом классе. Она познакомилась в соцсетях с 17-летним парнем из Миасса и захотела к нему приехать. Купила билет на поезд до Москвы, затем на самолет до Челябинска, откуда собиралась отправиться в Миасс. С девушкой провели беседу, затем поместили ее в реабилитационный центр до приезда отца. «26 октября утром отец девочки прилетел в Челябинск и забрал дочь из центра. В этот же день, около 13:00, мужчина сообщил, что в ожидании рейса его дочь отпросилась в туалет и снова сбежала. Судя по съемкам видеокамер, в этот раз уже в компании со своим другом из Миасса», — уточнили в пресс-службе ведомства. Благодаря ориентировкам сбежавших подростков на следующий день нашли уже в Миассе. Отец приехал за дочерью и забрал ее.