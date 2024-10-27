27 октября 2024

На Пермском тракте изменили схему движения

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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, дорожные знаки, автобан, пермский тракт, знак кирпич, трасса, дорога, ремонт автодороги
Реверсивное движение ввели на время капремонта путепровода (архивное фото) Фото:

Изменилась схема движения на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург в связи с капитальным ремонтом путепровода. На участке дороги возле Ревды действует реверсивное движение, контролируемое светофорами. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«На 317 километре P-242 в рамках капитального ремонта путепровода организовано реверсивное движение со светофорным регулированием», — следует из сообщения. Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим на трассе.

Для облегчения движения в период ремонтных работ предложен альтернативный маршрут через село Новоалексеевское — Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское. Этот объезд позволяет водителям избежать участка с ограничениями, съезжая на 331 километр и возвращаясь на 289 километр дороги.

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Изменилась схема движения на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург в связи с капитальным ремонтом путепровода. На участке дороги возле Ревды действует реверсивное движение, контролируемое светофорами. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На 317 километре P-242 в рамках капитального ремонта путепровода организовано реверсивное движение со светофорным регулированием», — следует из сообщения. Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим на трассе. Для облегчения движения в период ремонтных работ предложен альтернативный маршрут через село Новоалексеевское — Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское. Этот объезд позволяет водителям избежать участка с ограничениями, съезжая на 331 километр и возвращаясь на 289 километр дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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