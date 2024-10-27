На Пермском тракте изменили схему движения

28 октября 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Реверсивное движение ввели на время капремонта путепровода (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Изменилась схема движения на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург в связи с капитальным ремонтом путепровода. На участке дороги возле Ревды действует реверсивное движение, контролируемое светофорами. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На 317 километре P-242 в рамках капитального ремонта путепровода организовано реверсивное движение со светофорным регулированием», — следует из сообщения. Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим на трассе. Для облегчения движения в период ремонтных работ предложен альтернативный маршрут через село Новоалексеевское — Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское. Этот объезд позволяет водителям избежать участка с ограничениями, съезжая на 331 километр и возвращаясь на 289 километр дороги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Изменилась схема движения на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург в связи с капитальным ремонтом путепровода. На участке дороги возле Ревды действует реверсивное движение, контролируемое светофорами. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На 317 километре P-242 в рамках капитального ремонта путепровода организовано реверсивное движение со светофорным регулированием», — следует из сообщения. Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим на трассе. Для облегчения движения в период ремонтных работ предложен альтернативный маршрут через село Новоалексеевское — Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское. Этот объезд позволяет водителям избежать участка с ограничениями, съезжая на 331 километр и возвращаясь на 289 километр дороги.