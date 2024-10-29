Военные из Челябинска после возбуждения уголовных дел добровольно уехали на СВО

Трое мужчин из Челябинска, обвиняемые в самовольном оставлении части, после возбуждения уголовных дел изъявили желание принять участие в специальной военной операции. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.
«Двое военнослужащих контрактной службы и один, призванный в рамках частичной мобилизации, обвиняемые в самовольном оставлении части, изъявили желание принять участие в специальной военной операции. Военным судом по ходатайству командиров уголовные дела были приостановлены, а мера пресечения в виде наблюдения командования отменена», — сообщает пресс-служба суда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
В ближайшее время мужчины отправятся в зоне проведения СВО. Если в будущем их отметят госнаградой или уволят с военной службы по возрасту, состоянию здоровья или из-за окончания мобилизации (подпункты «а, в» или «о» пункта первой статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ), то они будут освобождены от уголовной ответственности, пояснили в пресс-службе суда.
Рядовой из Челябинской области, призванный на службу во время частичной мобилизации, ранее был осужден за самовольное оставление части. Его отправили в колонию на пять с половиной лет, сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!