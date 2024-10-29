В тушении приняли участие пять единиц техники
В Губахе Пермского края произошел пожар в жилом доме из-за неосторожного обращения пенсионерки с огнем. Пермские огнеборцы спасли шесть человек и трех собак.
«Из-за неосторожного обращения пенсионерки с огнем загорелся диван в квартире на втором этаже. Три жильца, в том числе ребенок, вышли из подъезда самостоятельно. Травмированной 95-летней бабушке оказали медпомощь на месте», — сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожар охватил 2 квадратных метра. В тушении приняли участие 21 огнеборец и пять единиц техники.
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