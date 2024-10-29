29 октября 2024

В МЧС показали, как спасали пермскую пенсионерку из пожара. Видео

В Губахе огнеборцы потушили диван и спасли шесть человек
© Служба новостей «URA.RU»
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В тушении приняли участие пять единиц техники
В тушении приняли участие пять единиц техники Фото:

В Губахе Пермского края произошел пожар в жилом доме из-за неосторожного обращения пенсионерки с огнем. Пермские огнеборцы спасли шесть человек и трех собак.

«Из-за неосторожного обращения пенсионерки с огнем загорелся диван в квартире на втором этаже. Три жильца, в том числе ребенок, вышли из подъезда самостоятельно. Травмированной 95-летней бабушке оказали медпомощь на месте», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар охватил 2 квадратных метра. В тушении приняли участие 21 огнеборец и пять единиц техники.

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В Губахе Пермского края произошел пожар в жилом доме из-за неосторожного обращения пенсионерки с огнем. Пермские огнеборцы спасли шесть человек и трех собак. «Из-за неосторожного обращения пенсионерки с огнем загорелся диван в квартире на втором этаже. Три жильца, в том числе ребенок, вышли из подъезда самостоятельно. Травмированной 95-летней бабушке оказали медпомощь на месте», — сообщили в пресс-службе МЧС России. Пожар охватил 2 квадратных метра. В тушении приняли участие 21 огнеборец и пять единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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