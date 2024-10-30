Мэр озвучил, когда в центре Екатеринбурга закончат провальные ремонты. Фото

В Екатеринбурге улицы Малышева и Бориса Ельцина отремонтируют через неделю

30 октября 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Сроки завершения работ меняли несколько раз Фото: Размик Закарян © URA.RU Ремонты улиц Малышева и Бориса Ельцина в Екатеринбурге, сорванные одним из крупнейших подрядчиков горадминистрации — «УралДорТехнологиями» — должны завершиться в течение недели. С таким заявлением на встрече с журналистами выступил Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. «По [улице] Бориса Ельцина практически все завершили, сейчас там идет подрезка плитки. Работы по [улице] Малышева тоже в ближайшее время завершим. Ну, буквально через неделю», — пояснил Орлов, подтвердив введение штрафных санкций в отношении УДТ. Ремонт на улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта) УДТ должны были завершить к 30 сентября, а на Малышева (от Московской до Добролюбова) — к 1-му. Но работы там идут до сих пор, очередной дедлайн, 31 октября, провален. По распространенной версии, УДТ не успели вовремя заказать стройматериалы, а также имеют серьезные финансовые проблемы. По данным агентства, мэрия, не сталкивавшаяся с такими дорожными кризисами два года, срочно привлекла на помощь УДТ других подрядчиков — компании «Уралтрансспецстрой» Сергея Мазуркевича и ГУДСР депутата гордумы Павла Пустозерова. Они помогли администрации и на других вверенных «УралДорТехнологиям» участках. Это позволило избежать серьезных проблем на улицах Зенитчиков (от Братской до Палисадной), Хохрякова (от Куйбышева до Радищева), переулке Центральный рынок (от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана), улицах 8 Марта (от проспекта Ленина, 24 до проспекта Ленина, 31), Братьев Быковых (от Свердлова до Челюскинцев), Студенческой (от Первомайской до Малышева). Так сейчас выглядит улица Малышева Фото: Размик Закарян © URA.RU На время работ перекрыли одну из полос Фото: Размик Закарян © URA.RU Ремонт на улице Бориса Ельцина продолжается Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ремонты улиц Малышева и Бориса Ельцина в Екатеринбурге, сорванные одним из крупнейших подрядчиков горадминистрации — «УралДорТехнологиями» — должны завершиться в течение недели. С таким заявлением на встрече с журналистами выступил Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. «По [улице] Бориса Ельцина практически все завершили, сейчас там идет подрезка плитки. Работы по [улице] Малышева тоже в ближайшее время завершим. Ну, буквально через неделю», — пояснил Орлов, подтвердив введение штрафных санкций в отношении УДТ. Ремонт на улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта) УДТ должны были завершить к 30 сентября, а на Малышева (от Московской до Добролюбова) — к 1-му. Но работы там идут до сих пор, очередной дедлайн, 31 октября, провален. По распространенной версии, УДТ не успели вовремя заказать стройматериалы, а также имеют серьезные финансовые проблемы. По данным агентства, мэрия, не сталкивавшаяся с такими дорожными кризисами два года, срочно привлекла на помощь УДТ других подрядчиков — компании «Уралтрансспецстрой» Сергея Мазуркевича и ГУДСР депутата гордумы Павла Пустозерова. Они помогли администрации и на других вверенных «УралДорТехнологиям» участках. Это позволило избежать серьезных проблем на улицах Зенитчиков (от Братской до Палисадной), Хохрякова (от Куйбышева до Радищева), переулке Центральный рынок (от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана), улицах 8 Марта (от проспекта Ленина, 24 до проспекта Ленина, 31), Братьев Быковых (от Свердлова до Челюскинцев), Студенческой (от Первомайской до Малышева).