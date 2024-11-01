Патрушев забил тревогу из-за планов НАТО по Черному морю

Патрушев: страны НАТО стремятся к доминированию в Черном море через Дунай
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Николай Патрушев предупредил о планах НАТО усилить свое присутствие в акватории Черного моря
Николай Патрушев предупредил о планах НАТО усилить свое присутствие в акватории Черного моря Фото:

Страны-члены НАТО стремятся к усилению своего военно-морского присутствия в Черном море через Дунай. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Морской комиссии РФ Николай Патрушев.

«Вашингтон и их союзники по альянсу всеми силами стремятся сохранить свое доминирование, в том числе в Мировом океане. Вынашивают планы: по расширению военно-морского присутствия в Черном море», — заявил Патрушев на совещании по вопросам судостроения в Крыму. Его слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что страны НАТО разрабатывают определенные стратегии по сохранению своего доминирования в акватории Черного моря: стремятся к изменению условий пропуска через черноморские проливы, урегулированных конвенцией Монтре, и планируют использовать внутренние водные пути Европы в военных целях для обеспечения доступа в Черное море через реку Дунай. Патрушев напомнил, что, согласно Морской доктрине РФ, Черное и Азовское моря являются ключевыми регионами для защиты национальных интересов России в глобальном океаническом пространстве.

Ранее Патрушев уже заявлял о планах НАТО нарастить свое присутствие в Черном море. Тогда он отмечал, что США начали осваивать акваторию Черного моря еще в 1990-е годы, после распада Советского Союза. Страна продолжает эту деятельность, несмотря на ограничения, установленные Конвенцией Монтре, принятой в 1936 году.

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Страны-члены НАТО стремятся к усилению своего военно-морского присутствия в Черном море через Дунай. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Морской комиссии РФ Николай Патрушев. «Вашингтон и их союзники по альянсу всеми силами стремятся сохранить свое доминирование, в том числе в Мировом океане. Вынашивают планы: по расширению военно-морского присутствия в Черном море», — заявил Патрушев на совещании по вопросам судостроения в Крыму. Его слова приводит РИА «Новости». Он отметил, что страны НАТО разрабатывают определенные стратегии по сохранению своего доминирования в акватории Черного моря: стремятся к изменению условий пропуска через черноморские проливы, урегулированных конвенцией Монтре, и планируют использовать внутренние водные пути Европы в военных целях для обеспечения доступа в Черное море через реку Дунай. Патрушев напомнил, что, согласно Морской доктрине РФ, Черное и Азовское моря являются ключевыми регионами для защиты национальных интересов России в глобальном океаническом пространстве. Ранее Патрушев уже заявлял о планах НАТО нарастить свое присутствие в Черном море. Тогда он отмечал, что США начали осваивать акваторию Черного моря еще в 1990-е годы, после распада Советского Союза. Страна продолжает эту деятельность, несмотря на ограничения, установленные Конвенцией Монтре, принятой в 1936 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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