Патрушев забил тревогу из-за планов НАТО по Черному морю

Страны-члены НАТО стремятся к усилению своего военно-морского присутствия в Черном море через Дунай. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Морской комиссии РФ Николай Патрушев.
«Вашингтон и их союзники по альянсу всеми силами стремятся сохранить свое доминирование, в том числе в Мировом океане. Вынашивают планы: по расширению военно-морского присутствия в Черном море», — заявил Патрушев на совещании по вопросам судостроения в Крыму. Его слова приводит РИА «Новости».
Он отметил, что страны НАТО разрабатывают определенные стратегии по сохранению своего доминирования в акватории Черного моря: стремятся к изменению условий пропуска через черноморские проливы, урегулированных конвенцией Монтре, и планируют использовать внутренние водные пути Европы в военных целях для обеспечения доступа в Черное море через реку Дунай. Патрушев напомнил, что, согласно Морской доктрине РФ, Черное и Азовское моря являются ключевыми регионами для защиты национальных интересов России в глобальном океаническом пространстве.
Ранее Патрушев уже заявлял о планах НАТО нарастить свое присутствие в Черном море. Тогда он отмечал, что США начали осваивать акваторию Черного моря еще в 1990-е годы, после распада Советского Союза. Страна продолжает эту деятельность, несмотря на ограничения, установленные Конвенцией Монтре, принятой в 1936 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.