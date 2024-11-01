Когда в Екатеринбурге начнут строить наземное метро

В Екатеринбурге в 2025 году начнут проектировать первые станции наземного метро
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2024: проход Евгения Куйвашева по стендам первого павильона. Екатеринбург, городская электричка, район новокольцовский, наземное метро
Развитие проекта наземного метро идет медленнее запланированного, считает Алексей Прядеин Фото:

Первые станции наземного метро в Екатеринбурге начнут проектировать в 2025 году. Об этом в беседе с журналистами рассказал глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин.

«Что касается Новокольцовского маршрута, мы надеемся, что на следующий год начнется проектирование первых станций: „Новокольцовский“, „Студенческая“, „Экспо“ с дальнейшим уходом к „Сима-ленду“ и закольцовкой в Кольцово», — рассказал Прядеин. По его словам, развитие проекта наземного метро пока идет чуть медленнее, чем было запланировано, но работы не останавливаются.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что Новокольцовский маршрут начнут строить в 2025 году. Земли для этого, от станции «Компрессорный завод» до «Аэропорт Кольцово», были забронированы в 2023 году. Протяженность железнодорожной линии составит десять километров. На маршруте наземного метро «Компрессорный завод — аэропорт Кольцово» должно появиться пять остановок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первые станции наземного метро в Екатеринбурге начнут проектировать в 2025 году. Об этом в беседе с журналистами рассказал глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин. «Что касается Новокольцовского маршрута, мы надеемся, что на следующий год начнется проектирование первых станций: „Новокольцовский“, „Студенческая“, „Экспо“ с дальнейшим уходом к „Сима-ленду“ и закольцовкой в Кольцово», — рассказал Прядеин. По его словам, развитие проекта наземного метро пока идет чуть медленнее, чем было запланировано, но работы не останавливаются. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что Новокольцовский маршрут начнут строить в 2025 году. Земли для этого, от станции «Компрессорный завод» до «Аэропорт Кольцово», были забронированы в 2023 году. Протяженность железнодорожной линии составит десять километров. На маршруте наземного метро «Компрессорный завод — аэропорт Кольцово» должно появиться пять остановок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...