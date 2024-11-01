Когда в Екатеринбурге начнут строить наземное метро

В Екатеринбурге в 2025 году начнут проектировать первые станции наземного метро

01 ноября 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Развитие проекта наземного метро идет медленнее запланированного, считает Алексей Прядеин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первые станции наземного метро в Екатеринбурге начнут проектировать в 2025 году. Об этом в беседе с журналистами рассказал глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин. «Что касается Новокольцовского маршрута, мы надеемся, что на следующий год начнется проектирование первых станций: „Новокольцовский“, „Студенческая“, „Экспо“ с дальнейшим уходом к „Сима-ленду“ и закольцовкой в Кольцово», — рассказал Прядеин. По его словам, развитие проекта наземного метро пока идет чуть медленнее, чем было запланировано, но работы не останавливаются. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что Новокольцовский маршрут начнут строить в 2025 году. Земли для этого, от станции «Компрессорный завод» до «Аэропорт Кольцово», были забронированы в 2023 году. Протяженность железнодорожной линии составит десять километров. На маршруте наземного метро «Компрессорный завод — аэропорт Кольцово» должно появиться пять остановок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первые станции наземного метро в Екатеринбурге начнут проектировать в 2025 году. Об этом в беседе с журналистами рассказал глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин. «Что касается Новокольцовского маршрута, мы надеемся, что на следующий год начнется проектирование первых станций: „Новокольцовский“, „Студенческая“, „Экспо“ с дальнейшим уходом к „Сима-ленду“ и закольцовкой в Кольцово», — рассказал Прядеин. По его словам, развитие проекта наземного метро пока идет чуть медленнее, чем было запланировано, но работы не останавливаются. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что Новокольцовский маршрут начнут строить в 2025 году. Земли для этого, от станции «Компрессорный завод» до «Аэропорт Кольцово», были забронированы в 2023 году. Протяженность железнодорожной линии составит десять километров. На маршруте наземного метро «Компрессорный завод — аэропорт Кольцово» должно появиться пять остановок.