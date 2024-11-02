Помощник Путина посетил Черноморский флот

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев совершил рабочую поездку на Крымский полуостров, где ознакомился с деятельностью Черноморского флота России. Отмечается, что основной целью визита было изучение текущего состояния и возможностей флота в области боевого дежурства и модернизации вооружения.
«В ходе рабочей поездки на Крымский полуостров Николай Патрушев познакомился с ходом боевого дежурства войск и сил Черноморского флота, его оснащением модернизированным вооружением, военной и специальной техникой, поддержанием научно-технологического и кадрового потенциала флота, обеспечивающем его эффективное применение», — заявили в аппарате Патрушева. Информацию приводит РИА Новости.
В ходе посещения Черноморского флота Патрушев также провел встречи с высшим руководством флота, включая главнокомандующего Военно-морским флотом Александра Моисеева и командующего Черноморским флотом Сергеем Пинчуком. Обсуждались стратегические вопросы развития флота и его роль в защите национальных интересов России.
Ранее Патрушев заявил, что страны НАТО стремятся к усилению своего военно-морского присутствия в Черном море. Он отметил, что страны альянса разрабатывают определенные стратегии по сохранению своего доминирования в акватории моря. Он также напомнил, что, согласно Морской доктрине РФ, Черное и Азовское моря являются ключевыми регионами для защиты национальных интересов России в глобальном океаническом пространстве.
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