США предлагают Евросоюзу ввести запрет на импорт российского палладия и титана, несмотря на их значимость для ключевых отраслей промышленности. Такое предложение было озвучено на встрече замминистров финансов стран «Большой семерки», проходившей в Вашингтоне. Российский титан и палладий критически важны для авиационной и атомной промышленности, а также для производства чипов и автомобильных катализаторов в Европе.
«Санкции ударят прежде всего по высокотехнологичной промышленности Франции, Германии, Великобритании (авиастроению, космической, автомобильной отраслям). Если Лондон способен заменить русский титан, расширяя разработку месторождений Канады и Австралии, то Германии и Франции придется искать других, более дорогих поставщиков», — сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя заведующего кафедрой институциональной экономики ГУУ Светланы Сазановой. Такое развитие событий может привести к значительным экономическим трудностям и увеличению стоимости производства в ключевых секторах.
Кроме того, запрет на импорт этих материалов может вызвать серьезные последствия для европейской промышленности, учитывая зависимость от поставок из России. Например, российская компания «ВСМПО-Ависма» контролирует около 25% мирового рынка титана. Поиск альтернативных источников не только повлечет за собой дополнительные расходы, но и может не обеспечить необходимые объемы в краткосрочной перспективе.
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