США подталкивают Европу к санкциям на два стратегических металла из России

CША требуют от Европы ввести санкции на палладий и титан из РФ
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США хотят, чтобы Евросоюз ввел запрет на импорт российского титана
США хотят, чтобы Евросоюз ввел запрет на импорт российского титана Фото:

США предлагают Евросоюзу ввести запрет на импорт российского палладия и титана, несмотря на их значимость для ключевых отраслей промышленности. Такое предложение было озвучено на встрече замминистров финансов стран «Большой семерки», проходившей в Вашингтоне. Российский титан и палладий критически важны для авиационной и атомной промышленности, а также для производства чипов и автомобильных катализаторов в Европе.

«Санкции ударят прежде всего по высокотехнологичной промышленности Франции, Германии, Великобритании (авиастроению, космической, автомобильной отраслям). Если Лондон способен заменить русский титан, расширяя разработку месторождений Канады и Австралии, то Германии и Франции придется искать других, более дорогих поставщиков», — сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя заведующего кафедрой институциональной экономики ГУУ Светланы Сазановой. Такое развитие событий может привести к значительным экономическим трудностям и увеличению стоимости производства в ключевых секторах.

Кроме того, запрет на импорт этих материалов может вызвать серьезные последствия для европейской промышленности, учитывая зависимость от поставок из России. Например, российская компания «ВСМПО-Ависма» контролирует около 25% мирового рынка титана. Поиск альтернативных источников не только повлечет за собой дополнительные расходы, но и может не обеспечить необходимые объемы в краткосрочной перспективе.

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США предлагают Евросоюзу ввести запрет на импорт российского палладия и титана, несмотря на их значимость для ключевых отраслей промышленности. Такое предложение было озвучено на встрече замминистров финансов стран «Большой семерки», проходившей в Вашингтоне. Российский титан и палладий критически важны для авиационной и атомной промышленности, а также для производства чипов и автомобильных катализаторов в Европе. «Санкции ударят прежде всего по высокотехнологичной промышленности Франции, Германии, Великобритании (авиастроению, космической, автомобильной отраслям). Если Лондон способен заменить русский титан, расширяя разработку месторождений Канады и Австралии, то Германии и Франции придется искать других, более дорогих поставщиков», — сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя заведующего кафедрой институциональной экономики ГУУ Светланы Сазановой. Такое развитие событий может привести к значительным экономическим трудностям и увеличению стоимости производства в ключевых секторах. Кроме того, запрет на импорт этих материалов может вызвать серьезные последствия для европейской промышленности, учитывая зависимость от поставок из России. Например, российская компания «ВСМПО-Ависма» контролирует около 25% мирового рынка титана. Поиск альтернативных источников не только повлечет за собой дополнительные расходы, но и может не обеспечить необходимые объемы в краткосрочной перспективе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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